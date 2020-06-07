У місті Міннеаполіс у США, де загинув афроамериканець Флойд після застосування задушливого прийому поліцейськими, цей прийом вирішили заборонити. Ба більше, правоохоронці будуть зобов'язані зупиняти колег, якщо ті раптом почнуть когось душити під час затримання.

Таке рішення ухвалили на засіданні міської ради 6 червня, як пише Associated Press. За американськими законами, рішення міськради має підтвердити суд, і тоді воно стане обов'язковим.

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Заборона поліцейським застосовувати задушливий прийом – це частина виконання домовленостей міста Міннеаполіс і міністерства з прав людини штату Міннесота.

Після смерті Джорджа Флойда, яка спровокувала масові протести у США, влада ретельно займається реформуванням міської поліції. Тож і в міністерстві наголосили, що заборона задушливого прийому – маленький крок до реформи й лише початок зміни системи.

Додамо, що використання цього прийому почали забороняти не лише у Міннесоті. Наприклад, у Каліфорнії губернатор штату наказав вилучити його із навчання правоохоронців.

Нагадаємо, афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі затримала поліція саме із застосуванням задушливого прийому: поліцейський притиснув коліном шию чоловіка й утримував в такому стані кілька хвилин. Флойд кричав, що задихається, а згодом помер.