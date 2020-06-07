Во время последних беспорядков по всей Америке происходят ограбления магазинов и даже автосалонов. 24 канал посмотрел, почему это происходит и какие могут быть последствия.

Америка и мародеры: почему это происходит



Мародерство во время протестов в США / Фото Daily Sabah

Сожженные магазины, разбитые витрины, люди, которые выносят оттуда товар, даже берут машины из автосалонов – привычная картина на последних протестах в США. Пострадали даже магазины Apple.

Читайте еще Ад бедности и безнаказанности: как дело Флойда зажгло протесты в Европе

Исследователи задаются вопросом – почему в обществе так много тех, кому нечего терять? Шесть лет тому даже был опубликован текст "В защиту мародерства", как раз во время беспорядков в городе Фергюсон. Там сказано, что "товар можно заменить, а черные жизни – нет". Это, конечно, правда, но действий не оправдывает.

Частично такое поведение может быть следствием общей ситуации: хаос, беспорядок, падение экономики, общее чувство тревоги. Мародерство становится центром насилия, считает Дарнелл Хант, декан общественных наук в Калифорнийском университете в разговоре с Vox. Это самые сильные массовые городские протесты где-то с 1960-х годов, считает он.

В 1968 году вышла первая важная работа, посвященная грабежу во время акций неповиновения. Социологи-авторы Дайнс и Куарантинелли говорят, что вообще английское слово "looting" имеет военные корни и сначала было связано с тем, что армия при захвате города забирает себе все ценное. То же самое происходит и во время беспорядков – грабятся места, которые не могут себя защитить.

Большая часть обездоленных, живущих в городах и возле них, до сих пор играет роль в масштабе грабежей. Авторы видели корни проблемы, которая актуальна до сих пор, – несправедливое или неравноценное распределение ресурсов, которое оставляет некоторые слои населения без них.

Ограбление как протест Иногда мародерство – своего рода "массовый протест против капитализма, полиции и других сил и концепций собственности" которые, как считают мародеры, "увековечивают расизм". Бедные районы обычно мало затронуты в отличие от центра.

Несмотря на нанесение вреда протестному движению, они идут на это и готовы прибегнуть к насилию, чтобы получить, по их мнению, "справедливую долю". А уничтожение престижных магазинов еще и вызывает поддержку, а не осуждение среди членов этих сообществ, которые при других условиях не могут себе позволить то, что выставлено на витрине.



Мародеры обычно не являются частью мирного протеста / Фото LA Times

Часто мародеры могут не иметь к акциям никакого отношения, а просто пользуются ситуацией для своей наживы или "расширения прав и возможностей" после десятилетий унижений со стороны полиции и других сил. Мирные протестующие редко прибегают к таким действиям. Разве что это создает интересную картинку для СМИ, но дискредитирует мирное сопротивление – позволяет полиции применять силу, не разбираясь, где обычный протестующий, а где – мародер.

Добавьте еще тех, кто не имеет доступа к медицинскому страхованию. Все это довело людей к краю пропасти и они рискуют жизнью, чтобы хоть как-то ее улучшить, объясняет Хант. Конечно, карантинные и полицейские ограничения для них уже не действуют. Кстати, часто атакуют не только магазины, но и офисы СМИ (нападения на CNN в разных городах США – 24), участки полиции (третий, пятый участки в Миннеаполисе – 24) и машины полиции.

Актуально США в огне: почему вспыхнули протесты и спасется ли Трамп

А некоторые из владельцев бизнеса машут рукой на горящий магазин: он горит, но привлекает внимание, а значит, в системе действительно что-то не так. И протест, который мог вызвать этот пожар, будет развиваться в правильном направлении. Бывает и так, отмечает исследовательница Андреа Бойлс, которая писала о беспорядках в Фергюсоне, что владельцы бизнеса ничего не сделали для развития общества, а потом их разнесли. Своего рода справедливость...

Мародерство в Америке: практический аспект



Полицейский у разбитого магазина / Фото NBC News

Более практически мародерство объясняет бывший глава полиции в большом городе Бостон Эд Дэвис.

"Всего несколько человек могут превратить мирный протест на сцену деструкции, что и произошло в Бостоне. Когда их мало, то получается лучше", – говорит он. Есть такие себе банды, которые ездят по США и грабят.

А еще помогает ощущение анонимности в масках и в толпе. Подстрекатели есть со всех сторон политического спектра, объясняет Дэвис. Среди них действительно есть анархисты, но не только. Когда полиция видит, что это начинается, она должна немедленно двигаться, чтобы предотвратить ущерб и задержать мародеров.

Впрочем, полиция может сама подстрекать мирный протест к радикализации и мародерству, используя специальные средства – перечные баллончики, слезоточивый газ и другие.

Например, они используют мешки для мусора, чтобы складывать туда как можно больше товаров. Манхэттен, Сохо и Бродвей не видели такой темноты на улицах с момента отключения света в 1977 году – витрины бутиков, которые обычно ярко светились, были разбиты и разграблены. Chanel, Adidas, Dolce & Gabbana, сетевые магазины – никто не разбирался. Даже из маленьких бизнесов была вынесена относительно небольшая сумма в 1 тысячу долларов США и вся одежда.

Я чувствую гнев, отвращение. Мне стыдно за мой город, который мы начали уничтожать. Жители Нью-Йорка, мы должны собраться вместе!

– сказал в комментарии NYT владелец уничтоженного бизнеса.

Интересно, что когда мародеры рано утром перешли Бруклинский мост, они поняли – транспорта, чтобы вернуться домой, нет. Метро было закрыто на ночь из-за пандемии, работающих такси Uber было мало, мобильные телефоны почти разрядились. Они начали уговаривать всех, кого видели с телефоном или на машине, подвезти их. Только за ночь, которая предшествовала лету, полиция задержала за грабежом около 400 человек. Некоторые несли с собой... частично одетый манекен или велосипед с проката CitiBike.

65-летний работник техобслуживания Джозеф Холдер убирал улицы в начале шестого утра и дал NYT комментарий: "Да, жизнь черных имеет значение, но какой пример вы подаете будущему поколению. Не хочу быть долго на этих улицах, поэтому дайте работать".

Когда в Балтиморе были протесты, говорили: "Несколько поколений, когда плохое полицейское управление в городе". "Никто не слушал. Убили Фредди Грея – никто не слушал. Начались протесты – никто не слушал. И только когда сгорел CVS – все начали слушать", – рассказал The Atlantic директор Центра современной полиции в Университете Нью-Хейвена Лоренцо Бойд.

Что не так с Америкой Провальное государство и проклятое десятилетие: как пандемия разоблачила проблемы США

Что можно сделать? Исследователи предлагают полиции использовать более спокойный подход к протестам днем, когда они еще в мирные (радикализируется они обычно ночью – 24), не использовать против них насилие. "Присутствие большого количества полиции в полном снаряжении днем ​​- противоположно тому, что вы хотите", – объясняет The Atlantic Бойд. А вот вечером/ночью наоборот, полиция может быть более жесткой.

Согласованные акции и хаотические бунты Протесты, которые лучше организованы, вызывают меньше вандализма, чем спонтанные без лидерства. Вторые не имеют формальной структуры и норм поведения. Акции проходят более хаотично, чем раньше, и их участники имеют разные цели. Чтобы полностью уничтожить мародерство, говорят эксперты, надо ликвидировать условия, которые заставляют людей к нему прибегать.

Например, полицейское насилие в отношении темнокожих людей. "Лучший способ – обеспечить прожиточный минимум, основные потребности и уважение", – закончил Кристиан Дэвенпорт, профессор политологии Мичиганского университета.