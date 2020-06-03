Протесты уже давно вышли за пределы убийства Джорджа Флойда, а переросли в восстание против неравенства, расизма и – в отдельных случаях – капитализма.

СМИ Европы о США



Протест в поддержку Флойда в Берлине / Фото CNN

Издание Forbes в своей статье подает европейскую реакцию на американские протесты. В центре внимания – угроза президента Трампа применить армейские силы США, если беспорядок в стране не утихнет (и он все же пошел на спад). СМИ Старого Света осудили такое заявление, указывая, что он не сказал ничего про жестокое поведение полиции. А еще называл действия всех протестующих "домашним террором", против которого он может применить армию. 24 канал посмотрел, что об этом пишут ведущие СМИ.

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Что писали?

Немецкое издание Suddeutche Zeitung опубликовало колонку своего американского корреспондента Торстена Денклера. Он называл Трампа "угрозой для национальной безопасности" и тем, кто ставит американцев на грань гражданской войны.

"Трамп – президент разделения", – добавила французская Le Monde.

Испанская El Pais обратила внимание, что "США переживают свой самый большой расовый конфликт за полвека".

Протесты в Париже

В столице Франции около 20 тысяч человек вышли на митинг, который был запрещен властями. Полиция Блуа вынуждена была применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать акцию. Власти заявили, что собрание нарушило нормы карантина (более 10-ти не собираться), а запрет не имел политического подтекста.

Парижу не привыкать к мощным демонстрациям, они там происходят почти постоянно – политика, экономика, "Желтые жилеты", просто подраться с полицией – тема всегда найдется. На днях это был расизм и старое дело, которое очень похоже на события с Джорджем Флойдом в США. Речь идет о смерти Адама Траоре в 2016 году.

Спикеру правительству пришлось извиняться и напоминать, что Франция – не расистская страна. Сибет Ндиайе сказала: "Я не верю, что мы можем сказать о Франции, что она – расистская".



Акция в память о деле Адама Траоре в Париже / Фото Newsweek

В ответ активисты напомнили, что Адам Траоре был задержан жандармами в доме после погони. На самом деле, они искали его брата, но у Адама не было с собой паспорта и он пытался бежать. Копы навалились на него своим весом, признал один из стражей порядка позже. Траоре потерял сознание в машине полиции и вскоре умер в участке. Было проведено четыре расследования и не одна медицинская экспертиза.

Но одни встали на сторону полиции, другие – семьи Траоре. Эксперты так и не смогли прийти к выводу, отчего тот умер: или его душили, или сыграли роль проблемы со здоровьем, в частности – с сердцем. В крови были обнаружены соединения каннабиса.

Кроме Парижа, акции протеста прошли и в других городах Франции, 10 жандармов получили травмы и ранения. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов – Лилля, Лиона, Марселя. Некоторые сжигал велосипеды, скутеры и мусорные баки, чтобы создать горящие баррикадах.

Другие города

Через Ла-Манш мирные акции в поддержку движения "Черные жизни важны" прошли в Лондоне, Манчестере и Кардиффе. В столице Британии демонстранты пытались перелезть через забор резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Толпа собралась и на площади Дам в Амстердаме, столице Нидерландов. Мэр города Фемке Халсема не ожидал, что придет аж три тысячи человек, ожидали 200-300.

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Неравенство и полицейская грубость в цифрах – Vox и CNN



Жесткое обращение полиции остается проблемой в США / Фото CBC.ca

Интересный анализ привели в изданиях Vox и CNN. Там сравнили факты относительно неравенства между белым и черным населением Америки, а также – грубости полиции.

За 99% убийств со стороны полиции с 2014 до 2019 года ни один коп не был обвинен (адвокационная группа Mapping Police Violence). На Дерека Шовена, который убил Флойда, было подано 18 жалоб (!), но он до сих пор служил.

(адвокационная группа Mapping Police Violence). На Дерека Шовена, который убил Флойда, было подано 18 жалоб (!), но он до сих пор служил. С 2014 до 2018 года число убийств полицией оставалось почти неизменным – около 1 000 в год . Мало что изменилось в этом направлении, несмотря на всю работу, адвокацию и пропаганду.

. Мало что изменилось в этом направлении, несмотря на всю работу, адвокацию и пропаганду. Интересно, что на самом деле существует тенденция к уменьшению убийств копами темнокожих американцев, азиатов и белых. А вот стрельба на поражение против лиц латиноамериканского этноса немного подросла. То есть, это затрагивает граждан всех этносов и национальностей, которые живут в США.

Но темнокожие американцы все же имеют вдвое выше шансы погибнуть от полицейской пули чем латиноамериканцы и втрое больше – чем белые; шанс быть застреленным для них – примерно 1 на 1000!

Одна из главных причин протестов в США – фатальная стрельба в темнокожих и невооруженных людей. Такие действия могут действительно очень быстро зажигать огонь протеста: в 2014 году в Фергюсоне, в 2015 году в Балтиморе, в 2017 году в Сент-Луисе, и вот недавно – в Миннеаполисе. Кстати, после адвокации за запрет подавления, число смертей при задержании подобным образом упало на 22%.

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Впрочем, этого все еще недостаточно, говорят исследователи темы применения силы полицией. Потому что существует проблема милитаризации полиции, когда она становится чем-то средним между спецназом и Нацгвардией и смотрит на другую сторону "как на врагов".

Собственно, другая сторона считает такую ​​"riot police" силами оккупации, против которых надо применять наиболее жестокие из доступных способов. А еще эта милитаризация полностью зависит от желания президента США (который может одним приказом взять на себя контроль, то есть "федерализировать" силовиков).

Сами по себе выступления мало что могут сделать, разве что привлечь еще большее внимание к проблеме. Но существует и другая, не менее важная, – расовое неравенство.

Белые семьи имеют гораздо больше денег на домохозяйство, чем темнокожие (171 тысяча долларов США против 17 600). Среди последних меньше людей обладает собственным жильем и передают что-то по наследству. И эта разница возрастает, так как уровень бедности среди них – 20,8% .

(171 тысяча долларов США против 17 600). Среди последних меньше людей обладает собственным жильем и передают что-то по наследству. И эта разница возрастает, так как . Также, неиспанское население получает большие зарплаты (71 тысяча против 41 тысячи долларов США). И эта пропасть значительно возросла с 2000 года .

(71 тысяча против 41 тысячи долларов США). И эта пропасть . Афроамериканцам сложнее найти работу, среди их сообществ выше безработица (16,7% против 14,2% у белого населения США). Здесь как раз разрыв сократился до минимальных показателей. Пандемия увеличила количество безработных среди всех рас и этносов Америки.

Многие из темнокожих работников даже сохранили свою работу, потому что она считается важной (водители транспорта и больших грузовиков, почта, магазины, здравоохранение). Но они рискуют заболеть.

Сейчас понятно, что даже такие громкие протесты не изменят психологию народа, а особенно – его силовых структур. Но сейчас, в отличие от предыдущих случаев, есть шанс, что полисмен который допустил смерть задержанного "на своей смене" может понести наказание. И это может изменить всю парадигму, потому что до этого, как упомянуто выше, даже убийство безоружных людей любой расы сходило органам правопорядка с рук.