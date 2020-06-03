Протести вже давно вийшли за межі вбивства Джорджа Флойда, а перетворилися на повстання проти нерівності, расизму та – у окремих випадках – капіталізму.

ЗМІ Європи про США

Протест на підтримку Флойда у Берліні / Фото CNN

Видання Forbes у своїй статті подає європейську реакцію на американські протести. У центрі уваги – погроза президента Трампа застосувати армійські сили США, якщо безлад в країні не вщухне (і він таки пішов на спад). ЗМІ Старого Світу засудили таку заяву, вказуючи, що він не сказав нічого про жорстоку поведінку поліції. А ще називав дії всіх протестувальників "домашнім терором", проти якого він може застосувати армію. 24 канал подивився, що про це пишуть провідні ЗМІ.

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Що писали?

Німецьке видання Suddeutche Zeitung опублікувало колонку свого американського кореспондента Торстена Денклера. Він називав Трампа "загрозою для нацбезпеки" та тим, хто ставить американців на межу громадянської війни.

"Трамп – президент розділення", – додала французська Le Monde.

Іспанська El Pais звернула увагу, що "США переживають свій найбільший расовий конфлікт за півстоліття".

Протести у Парижі

В столиці Франції близько 20-ти тисяч людей вийшли на мітинг, який був заборонений владою. Поліція блуа змушена застосувати сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати акцію. Влада заявила, що зібрання порушило норми карантину (більше 10-ти не збиратися), а заборона не мала політичного підтексту.

Парижу не звикати до потужних демонстрацій, вони там відбуваються майже постійно – політика, економіка, "Жовті жилети", просто побитися з поліцією – тема завжди знайдеться. Днями це був расизм та стара справа, яка дуже схожа на події з Джорджом Флойдом в США. Мова йде про смерть Адама Траоре в 2016 році.

Спікерці уряду довелося вибачатися та нагадувати, що Франція – не расистька країна. Сібет Ндіайє сказала: "Я не вірю, що ми можемо сказати про Францію, що вона – расистька".

Акція у пам'ять справи Адама Траоре у Парижі / Фото Newsweek

У відповідь активісти нагадали, що Адама Траоре був затриманий жандармами в будинку після погоні. Насправді, вони шукали його брата, але у Адама не було з собою паспорту і він намагався тікати. Копи навалилися на нього своєю вагою, визнав один з стражів порядку пізніше. Траоре втратив свідомість у машині поліції та невдовзі помер у відділку. Було проведено чотири розслідування, не одна медична експертиза.

Але одні стали на бік поліції, інші – родини Траоре. Експерти так і не змогли дійти висновку, від чого той помер: або його душили, або зіграли роль проблеми зі здоров'ям, зокрема – з серцем. В крові був виявлені сполуки каннабісу.

Окрім Парижу, акції протесту пройшли і в інших містах Франції, 10 жандармів отримали травми та поранення. Тисячі людей вийшли на вулиці великих міст – Лілля, Ліона, Марселя. Дехто спалював велосипеди, скутери та сміттєві баки, щоб створити палаючі баррикади.

Інші міста

Через Ла-Манш мирні акції на підтриму руху "Чорні життя важливі" пройшли у Лондоні, Манчестері та Кардіффі. В столиці Британії демонстранти намагалися перелізти через огорожу резиденції Бориса Джонсона на Даунінг-стріт, 10. Натовп зібрався і на площі Дам у Амстердамі, столиці Нідерландів. Мер міста Фемке Халсема не очікував, що прийде аж три тисячі людей, очікували 200-300.

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Нерівність та поліцейська брутальність в цифрах – Vox та CNN

Жорстке поводження поліції залишається проблемою у США / Фото CBC.ca

Цікавий аналіз навели у виданнях Vox та CNN. Там порівняли факти щодо нерівності між білим та чорним населенням Америки, а також – щодо брутальності поліції.

За 99% вбивств з боку поліції з 2014 по 2019 рі, жоден коп не був звинувачений (адвокаційна група Mapping Police Violence). На Дерека Шовена, який вбив Флойда, було подано 18 скарг(!), але він досі служив.

(адвокаційна група Mapping Police Violence). На Дерека Шовена, який вбив Флойда, було подано 18 скарг(!), але він досі служив. З 2014 по 2018 роки число вбивств когось поліцією залишалося майже незмінним – близько 1000 на рік . Мало що змінилося на цьому напрямку, незважаючи на всю роботу, адвокацію та пропаганду.

. Мало що змінилося на цьому напрямку, незважаючи на всю роботу, адвокацію та пропаганду. Цікаво, що насправді існує тенденція до зменшення вбивств копами темношкірих американців, азіатів та білих. А от стрілянина на ураження проти осіб латиноамериканського етносу трохи підросла. Тобто це зачіпає громадян всіх етносів та національностей, які живуть у США.

Але темношкірі американці все ж мають вдвічі вищі шанси загинути від поліцейської кулі ніж латиноамериканці і втричі більші – ніж білі; шанс бути застреленим для них – приблизно 1 на 1000!

Одна з головних причин протестів у США – фатальна стрілянина у темношкірих та неозброєних людей. Такі дії можуть дійсно дуже швидко запалювати вогонь протесту: 2014 у Фергюсоні, у 2015 в Балтиморі, в 2017 році у Сент-Луїсі, і от нещодавно – в Міннеаполісі. До речі, після адвокації за заборону придушення, число смертей при затриманні подібним чином впало на 22%.

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Втім, цього все ще недостатньо, кажуть дослідники теми застосування сили поліцією. Бо існує проблема мілітарізації поліції, коли вона стає чимось середнім між спецназом та Нацгвардією і дивиться на іншу сторону "як на ворогів".

Власне, інша сторона вважає таку "riot police" силами окупації, проии яких треба застосовувати найбільш жорстокі з доступних способів. А ще ця мілітарізація повністю залежить від бажання президента США (який може одним наказом перебрати на себе контроль, тобто "федералізувати" силовиків).

Самі по собі виступи мало що можуть зробити, хіба що привернути ще більшу увагу до проблеми. Але існує й інша, не менш важлива – расова нерівність.

Білі родини мають значно більше грошей на домогосподарство? ніж темношкірі (171 тисяча доларів США проти 17600). Cеред останніх менше людей володіє власним житлом та передає щось у спадок. І ця різниця зростає, бо рівень бідності серед них – 20,8%.

(171 тисяча доларів США проти 17600). Cеред останніх менше людей володіє власним житлом та передає щось у спадок. І ця різниця зростає, бо Також, неіспанське населення отримує більші зарплати (71 тисяча проти 41 тисячі доларів США). І ця прірва значно зросла з 2000 року.

(71 тисяча проти 41 тисячі доларів США). І ця прірва Афроамериканцям складніше знайти роботу, серед їх спільнот вище безробіття (16,7% проти 14,2% у білого населення США). Тут якраз розрив скоротився до мінімальних показників. Пандемія збільшила кількість безробітних серед всіх рас та етносів Америки.

Багато з темношкірих працівників навіть зберегли свою роботу, бо вона вважається важливою (водії транспорту та великих вантажівок, пошта, магазини, охорона здоров'я). Але вони ризикують захворіти.

Наразі зрозуміло, що навіть такі гучні протести не змінять психологію народу, а особливо – його силових структур. Але зараз, на відміну від попередніх випадків, є шанс, що полісмен який допустив смерть затриманого "на своїй варті" може понести покарання. І це може змінити всю парадигму, бо до цього, як згадано вище, навіть убивство неозброєних людей будь-якої раси сходило органам правопорядку з рук.