Оторвали голову Колумбу: митингующие в США разбили статую – фото, видео
В Бостоне участники антирасистских протестов отломали голову статуи Христофора Колумба. В городе Ричмонд, что в Вирджинии, памятник первооткрывателю Америки повалили, а затем выбросили в реку.
Колумба критикуют за жестокое отношение к индейцам
По мнению протестующих, именно открытие Колумбом Америки стало началом торговли рабами. Также мореплавателя критикуют за его жестокое отношение к коренному населению Америки – индейцам. Об этом сообщает CBC Boston.
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В Бостоне статуи отрывают голову не впервые
В Бостоне со статуей Колумба неприятности уже не впервые. В 2006 году статуи уже отрывали голову, а в 2015 году – обливали красной краской.
В Бостоне статуи оторвали голову / Фото CBS
Смотрите видео с уничтоженной статуей Колумба:
В Ричмонде памятник подожгли и бросили в воду
В Вирджинии статую Христофору Колумбу установили в 1927 году. Перед тем, как снять памятник с постамента, участники акции провели митинг в защиту прав афроамериканцев и коренных народов.
На то, чтобы повалить Колумба, понадобилось 2 часа. Статую подожгли и выбросили в реку. На ее месте взамен оставили надпись "Колумб представляет геноцид".
Обратите внимание! В течение многих лет в США продолжается кампания с требованием заменить так называемый День Колумба на День коренных народов.
В Ричмонде памятник сняли с пьедестала / Фото Time
Протесты в США: коротко
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот якобы расплачивался в магазине фальшивой купюрой.
- Задержание было крайне жестоким: мужчина погиб от действий правоохранителей.
- Один из них прижал его горло коленом. Флойд просил не убивать его и кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это.
- Медиков вызвали, когда Флойд затих. Мужчина скончался в больнице.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов, которые продолжаются до сих пор.
- С протестами на улицы своих городов выходят и граждане других государств.