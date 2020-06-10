В Бостоне участники антирасистских протестов отломали голову статуи Христофора Колумба. В городе Ричмонд, что в Вирджинии, памятник первооткрывателю Америки повалили, а затем выбросили в реку.

Колумба критикуют за жестокое отношение к индейцам

По мнению протестующих, именно открытие Колумбом Америки стало началом торговли рабами. Также мореплавателя критикуют за его жестокое отношение к коренному населению Америки – индейцам. Об этом сообщает CBC Boston.

К теме Семья Джорджа Флойда призвала ООН расследовать дело его убийства

В Бостоне статуи отрывают голову не впервые

В Бостоне со статуей Колумба неприятности уже не впервые. В 2006 году статуи уже отрывали голову, а в 2015 году – обливали красной краской.



В Бостоне статуи оторвали голову / Фото CBS

Смотрите видео с уничтоженной статуей Колумба:

В Ричмонде памятник подожгли и бросили в воду

В Вирджинии статую Христофору Колумбу установили в 1927 году. Перед тем, как снять памятник с постамента, участники акции провели митинг в защиту прав афроамериканцев и коренных народов.

На то, чтобы повалить Колумба, понадобилось 2 часа. Статую подожгли и выбросили в реку. На ее месте взамен оставили надпись "Колумб представляет геноцид".

Обратите внимание! В течение многих лет в США продолжается кампания с требованием заменить так называемый День Колумба на День коренных народов.



В Ричмонде памятник сняли с пьедестала​ / Фото Time

Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS — Resist Programming (@RzstProgramming) June 10, 2020

Протесты в США: коротко