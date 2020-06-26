Закон имени Джорджа Флойда: в США Палата представителей поддержала реформу полиции
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о реформе полиции имени Джорджа Флойда. В документе, разработанном демократами, – ряд ограничений на действия правоохранителей.
Инициатива относительно реформы принадлежит демократам
Законопроект поддержали 236 конгрессменов, из них даже 3 – республиканцы. Об этом сообщает DW.
К теме Меньше денег и роспуск: что ждет полицию США после убийства Флойда
Результаты голосования политики встретили аплодисментами.
Что предусматривает документ:
- запрет на использование удушающих приемов;
- запрет на обыски без ордера;
- содержит ряд правил для борьбы с проявлениями расизма;
- создание национальной базы, которая поможет отслеживать неправомерные действия полиции.
В Белом Доме законопроект ждет вето
После Палаты представителей законопроект должны поддержать в Сенате – где большинство республиканцы. Они уже заявили, что выступают против радикальных изменений в полиции. Даже если документу удастся "проскочить" через Сенат, то подписи президента Трампа вряд ли удастся дождаться. В Белом Доме уже предупредили, что инициативу ждет вето.
Отметим, что недавно Дональд Трамп обнародовал указ, который должен успокоить протестующих и одновременно устроить полицию.
Что предложил Трамп:
- создать базу жалоб на правоохранительные органы;
- создать реестр полицейских с проблемной репутацией;
- выделить гранты на подготовку копов, которые бы стимулировали их мирно улаживать конфликты;
- брать с собой соцработников на вызовы к людям с психическими заболеваниями и наркоманией, а также бездомным.
Протесты в США: коротко
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот якобы расплачивался в магазине фальшивой купюрой.
- Против мужчины использовали удушающий прием, вскоре он умер.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов.
- С антирасистскими акциями на улицы своих городов выходили и граждане других государств.