Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о реформе полиции имени Джорджа Флойда. В документе, разработанном демократами, – ряд ограничений на действия правоохранителей.

Инициатива относительно реформы принадлежит демократам

Законопроект поддержали 236 конгрессменов, из них даже 3 – республиканцы. Об этом сообщает DW.

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Результаты голосования политики встретили аплодисментами.

Что предусматривает документ:

запрет на использование удушающих приемов;

запрет на обыски без ордера;

содержит ряд правил для борьбы с проявлениями расизма;

создание национальной базы, которая поможет отслеживать неправомерные действия полиции.

В Белом Доме законопроект ждет вето

После Палаты представителей законопроект должны поддержать в Сенате – где большинство республиканцы. Они уже заявили, что выступают против радикальных изменений в полиции. Даже если документу удастся "проскочить" через Сенат, то подписи президента Трампа вряд ли удастся дождаться. В Белом Доме уже предупредили, что инициативу ждет вето.

Отметим, что недавно Дональд Трамп обнародовал указ, который должен успокоить протестующих и одновременно устроить полицию.

Что предложил Трамп:

создать базу жалоб на правоохранительные органы;

создать реестр полицейских с проблемной репутацией;

выделить гранты на подготовку копов, которые бы стимулировали их мирно улаживать конфликты;

брать с собой соцработников на вызовы к людям с психическими заболеваниями и наркоманией, а также бездомным.

Протесты в США: коротко