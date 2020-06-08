В центре Брюсселя 7 июня прошел массовый протест против расизма. Более 10 тысяч человек вышли на улицы. Завершился митинг конфликтами активистов с правоохранителями, разгромом магазинов, драками. Полиция задержала примерно 150 человек.

Протест против расизма в Брюсселе начался мирно

Более 10 тысяч людей вышли на протест, чтобы выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах с расизмом в Европе, пишет Actionnewsjax.

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Сначала протестующие минутой молчания почтили память убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Часть из них держала белые розы и плакаты о расизме. "Вы думаете, что вам надоело слушать про расизм? Нам надоело это переживать", "Нет справедливости – нет мира" – писалось на них.

Кроме того, люди держали плакаты с именами людей, погибших в Европе от рук полиции.

Акция приобрела агрессивный характер

Впоследствии протестующие начали конфликтовать с полицией. Они крушили магазины, автомобили, дрались.

В результате для разгона активистов стражи порядка применили водометы. Примерно 150 участников митинга задержали.

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