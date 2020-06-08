У Брюсселі протест проти расизму завершився масовим побоїщем: фото і відео
У центрі Брюсселя 7 червня пройшов масовий протест проти расизму. Понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці. Завершився мітинг конфліктами активістів з правоохоронцями, розгромом магазинів, бійками. Поліція затримала приблизно 150 людей.
Протест проти расизму у Брюсселі розпочався мирно
Понад 10 тисяч людей вийшли на протест, аби висловити солідарність з демонстрантами в США, а також нагадати про проблеми з расизмом в Європі, пише Actionnewsjax.
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Спершу протестувальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять вбитого поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.
Частина з них тримала білі троянди та плакати про расизм. "Ви думаєте, що вам набридло слухати про расизм? Нам набридло це переживати", "Нема справедливості – нема миру" – писало на них.
Крім того, люди мали плакати з іменами людей, які загинули в Європі від рук поліції.
Акція набрала агресивного характеру
Згодом протестувальники почали конфліктувати з поліцією. Вони трощили магазини, автомобілі, билися.
У результаті для розгону активістів правоохоронці застосували водомети. Приблизно 150 учасників мітингу затримали.
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Протести проти расизму у Брюсселі: дивіться відео
Вбивство Джорджа Флойда і протести: коротко
- Масові протести у США стали наслідком вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.
- Через це країну охопили масові протести. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.
- Згодом мітинги проти расизму і свавілля поліції почали проводити в різних куточках світу.