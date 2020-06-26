Закон імені Джорджа Флойда: у США Палата представників підтримала реформу поліції
Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про реформу поліції імені Джорджа Флойда. У документі, розробленому демократами, – низка обмежень на дії правоохоронців.
Ініціатива щодо реформи належить демократам
Законопроєкт підтримали 236 конгресменів, з них навіть 3 – республіканці. Про це інформує DW.
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Результати голосування політики зустріли аплодисментами.
Що передбачає документ:
- заборону на використання задушливих прийомів;
- заборону на обшуки без ордера;
- містить низку правил для боротьби з проявами расизму;
- створення національної бази, яка допоможе відстежувати неправомірні дії поліції.
У Білому Домі на законопроєкт чекає вето
Після Палати представників законопроєкт мають підтримати у Сенаті – де більшість республіканці. Вони уже заявили, що виступають проти радикальних змін у поліції. Навіть, якщо документу вдасться "проскочити" через Сенат, то на підпис президента Трампа навряд вдасться дочекатись. У Білому Домі вже попередили, що на ініціативу чекає вето.
Зазначимо, що нещодавно Дональд Трамп оприлюднив указ, який повинен заспокоїти протестувальників і водночас влаштувати поліцію.
Що запропонував Трамп:
- створити базу скарг на правоохоронні органи;
- створити реєстр поліцейських з проблемною репутацією;
- виділити гранти на підготовку копів, які б стимулювали їх мирно залагоджувати конфлікти;
- брати з собою соцпрацівників на виклики до людей з психічними захворюваннями та наркоманією, а також безхатьків.
Протести у США: коротко
- 25 травня у Міннеаполісі поліція затримала 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Той начебто розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Проти чоловіка використали задушливий прийом, невдовзі він помер.
- Після цього міста у США охопила потужна хвиля протестів.
- З антирасистськими акціями на вулиці своїх міст виходили і громадяни інших держав.