Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про реформу поліції імені Джорджа Флойда. У документі, розробленому демократами, – низка обмежень на дії правоохоронців.

Ініціатива щодо реформи належить демократам

Законопроєкт підтримали 236 конгресменів, з них навіть 3 – республіканці. Про це інформує DW.

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Результати голосування політики зустріли аплодисментами.

Що передбачає документ:

заборону на використання задушливих прийомів;

заборону на обшуки без ордера;

містить низку правил для боротьби з проявами расизму;

створення національної бази, яка допоможе відстежувати неправомірні дії поліції.

У Білому Домі на законопроєкт чекає вето

Після Палати представників законопроєкт мають підтримати у Сенаті – де більшість республіканці. Вони уже заявили, що виступають проти радикальних змін у поліції. Навіть, якщо документу вдасться "проскочити" через Сенат, то на підпис президента Трампа навряд вдасться дочекатись. У Білому Домі вже попередили, що на ініціативу чекає вето.

Зазначимо, що нещодавно Дональд Трамп оприлюднив указ , який повинен заспокоїти протестувальників і водночас влаштувати поліцію.

Що запропонував Трамп:

створити базу скарг на правоохоронні органи;

створити реєстр поліцейських з проблемною репутацією;

виділити гранти на підготовку копів, які б стимулювали їх мирно залагоджувати конфлікти;

брати з собою соцпрацівників на виклики до людей з психічними захворюваннями та наркоманією, а також безхатьків.

Протести у США: коротко