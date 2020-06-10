Американська поліція переживає складні часи через масові протести, спричинені вбивством Джорджа Флойда. У Конгресі готують новий закон, а місцева влада вдається до зменшення бюджету департаменту.

Акції протесту у багатьох штатах та містах США, які подекуди переросли у відкрите протистояння з поліцією та мародерство, поставили дуже важливе питання – що буде з поліцією далі, чи чекають її реформи. І чи взагалі можливо це зробити, зважаючи на спротив профспілок всередині департаментів. Але все ж заходи почали приймати. Серед них: зменшення видатків на поліцію, заборона деяких практик проти затримуваних або й повний розпуск департаменту. 24 канал подивився на кожний варіант окремо і зважив його плюси та мінуси.

Варіант перший: менше грошей (Defunding)

Історичний виступ політиків Міннеаполісу про розпуск поліції / Фото Star Tribune

Щодо цього кроку залишається багато невизначеного, але дещо вже відомо: поліція не отримає сотень мільонів доларів США. Вони будуть перенаправлені на соціальні та молодіжні програми. З такими обіцянками вже виступили мери Нью-Йорку Білл де Блазіо та Лос-Анджелесу Ерік Гарсетті. До них приєдналась очільник Сан-Франциско Лондон Брід. В деяких інших містах планують переглянути фінанси поліції.

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Втім, мер Сан-Хосе відмовився це робити. Президент Трамп та генеральний прокурор Уїльям Барр також виступили проти такого кроку.

Копи у Місті Ангелів недоотримають від 100 до 150 млн доларів з 1,86 млрд доларів, а у Міннеаполісі – 200 млн з місцевого бюджету в 1,3 млрд. Це більше, ніж всі виділені на поліцію кошти (189 млн). Парки, університети та школи розривають поліцейські контракти та дистанціюються. Профспілка вирішила, що "мер, скоріш за все, з'їхав з глузду".

Департамент буде змушений наймати менше офіцерів; не стане грошей на нове обладнання та "мілітарізацію"; наступні класи кадетів у академіях поліції можуть бути не набрані.

Активісти вимагають, щоб ці кошти витратили на програми доступного житла, освіти та психічного здоров'я (всі вони зазнали останнім часом серйозного скорочення – 24). Це, у свою чергу, сприятиме покращенню ситуації та зменшенню насилля. Втім, влітку, коли рівень злочинності зростає, нестача полісменів на вулиців може відчуватися.

Поліцію нині вже важко відрізнити від армії / Фото Pacific Standard

"У вас все ще є погані люди, які роблять погані справи. Більшість злочинів не у Сохо чи Беверлі-Гіллз, а у районах з недостатнім патрулюванням", – застеріг NYT Джим Купер, який 30 років служив в поліції. Зменшення або зупинка фінансування також може призвести до затримок у реагуванні на виклики 911 та перевтому для діючих офіцерів.

Мілітарізація поліції Процес перетворення сил охорони правопорядку на майже воєнізовану структуру з військовою підготовкою, викладкою та озброєнням. Така поліція більш схильна до жорсткої відповіді та насильницького придушення протестів.

До того ж, часто-густо поліція виконує роль соціальних робітників, хоча взагалі-то зовсім не повинна (і тут питання до ефективності американського соцзахисту – 24). Наприклад, вони допомагають безхатькам доїхати до притулку. Все це оплачується понаднормово, за рік набігає кругленька сума. В Міннеаполісі вона склала не багато не мало 700 млн доларів!

Альтернатива Некомерційна мобільна програма Cahoots. Її застосовують, наприклад, у штаті Орегон. Тут усі виклики, що не пов'язані безпосередньо з порушенням закону, опрацьовуються спеціальними людьми. І вона популярна – 24 тисячі дзвінків за рік, це 20% усіх викликів 911. Бюджет? Всього лише 2 млн доларів США!

"Наша поліція виконує функції соцпрацівника, терапевта, сімейного консультанта, кар'єрного консультанта. Нам більше не потрібно, щоб вона це робила. Для кольорових спільнот це не працює", – запевнила NYT Стейсі Гілмор з міської ради Денвера. Активісти кажуть, що поліція не захищає, а залякує їх спільноти та застосовує силу у кілька разів частіше, ніж до білих.

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Дефандінг – чи не єдиний спосіб, у який обрані представники міста можуть впливати на поліцію, яка захищена впливовими профспілками та трудовими арбітрами, які легко вирішать справу на користь "людей у формі". Вони можуть навіть відновити на службі звільнених полісменів. Навіть якщо тих звільнили за порушення. Тому зробити це можливо, але дорога не буде простою.

Варіант другий: розпуск (Disbanding)

Поліція у захисному спорядженні на вулиці / Фото AKIpress News Agency

До такого кроку вдавалися доволі рідко, у сучасній історії США лише двічі – Комптон у 2000 році перейшов під юрисдикцію поліції Лос-Анджелесу. Через 12 років високий рівень злочинності змусив розпустити поліцію в місті Кемден.

Такий крок розглядали і для Фергюсона у 2014 році, але вирішили не вдаватися до нього, а реформувати департамент. Кілька днів тому міська рада Міннеаполіса вирішили ліквідувати поліцію у місті та замінити її новою системою. Але чи реально це зробити?

Страшне місто та його реформа Кемден, штат Нью-Джерсі, був одним з найбільш жорстоких міст США та однією зі столиць вбивств до розпуску поліції. Безхатьки, наркотики (170 ринків на вулиці на 75 тисяч населення – 24) та бідність процвітали, а копи були корумпованими. Після передачі контролю від міста до округу стало краще – чисельність поліції зросла на 30%. Через рік, у 2013, в місті було зафіксовано на 10 вбивств менше (57 проти 67), злочини впали майже удвічі ( з 79 до 44 випадків на 1000 людей), звинувачення на адресу 88 людей були зняті.

Буває, що на утримування поліції просто немає коштів і тому від неї змушені відмовитись.

Так вчинили й в населеному пункті Депозит штат Нью-Йорк з населенням 1712 людей. Для них копи коштували 200 тисяч доларів на рік, а тепер лишився один заступник шерифа. У Гарден-сіті, штат Міссурі, звільнили всіх офіцерів у 2018, бо не було коштів їх утримувати. Найбільш цікава історія трапилась у Ріо-Віста, штат Каліфорнія, де керівництво просто пішло з департаменту, а половина особового складу знайшла іншу роботу. Тож довелося розпускати.

Поліція у Кемдені / Фото Philadelphia Magazine

Перед оновленою поліцією Кемдену встала непроста задача – взяти проблемне місто під контроль але так, щоб містяни почували себе у більшій безпеці. Полісмени тепер направляють зусилля на партнерство та вирішення проблем, а не насилля та покарання. Смертельна сила –взагалі останній варіант. Місцеві кажуть, що можна і краще, але "стало безпечніше на рівні сусідів, бо поліція почала закривати продаж наркотиків на вулиці".

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То як щодо Міннеаполіса? Ліза Бендер, голова міськради, заявила категорично: "Наша система поліцейської діяльності не забезпечує безпеку наших спільнот. Наші зусилля щодо поступової реформи провалилися, крапка. Ми кажемо правду: поліція Міннеаполісу цього не робить, тож цій діяльності треба покласти край і створити нову систему".

Після того як ідея здобула підтримку 9 з 12 членів ради, її проголосували. Мер не зможе обійти це рішення, бо за нього проголосувала більшість. І хоча саме мер наглядає за поліцією, міськрада виділяє фінансування та може розпустити департамент.

Втім, реалізувати ідею буде вкрай складно, бо протидія з боку поліції та її профспілок буде дуже сильною. Хоча більшість полісменів живе за межами Міннеаполісу та не має права голоса у місті. За наявності політичної волі розпуск поліції може рухатись вперед. Незрозуміло наразі, яка альтернативна структура замінить поліцію, якщо вона дійсно зникне і що тоді буде з міською безпекою.

Голос з Капітолію: Конгрес готує новий закон про поліцію

Конгрес США хоче реформувати поліцію / Фото KUNC

Нове законодавство має полегшити судове переслідування за порушення з боку поліції, заборонить придушення як спосіб нейтралізації та посилить боротьбу з расизмом (принаймні, на папері – 24). Це сталося після голосування у Міннеаполісі про розпуск поліції (читайте вище – 24).

Але навіть якщо законопроект пройде Палату Представників, де більшість мають демократи, незрозуміло, чи його підтримає республіканський Сенат. Президент Трамп теж може виступити проти. Брат Джорджа Флойда має дати свідчення перед розглядом проєкту. Республіканці вже кажуть, що напишуть свій власний текст та розглянуть в Сенаті.

Новий закон про поліцію Федеральна поліція тепер має завжди активувати камери на тілі та в машині. Рейди без ордеру теж мають бути заборонені. Якщо поліція припустилася порушення громадянських прав, тепер її, в теорії, можна буде притягти до відповідальності. Федеральні кошти для місцевих департаментів планується утримувати. Лінчування, за цим законопроектом, стає федеральним злочином, а продаж бойової зброї поліції обмежується. Мінюст США зможе, якщо закон приймуть, проводити розслідування проти органів правопорядку.

Має бути створений спеціальний реєстр неправомірних дій поліції – фактично, база даних скарг на копів.

Навіть якщо ця ідея Демократів провалиться, рішення в Міннеаполісі може запустити ланцюжок локальних змін у поліцейських департаментах США.