Американская полиция переживает сложные времена из-за протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. В Конгрессе готовят новый закон, а местная власть прибегает к уменьшению бюджета департамента.

Акции протеста во многих штатах и ​​городах США, которые кое-где переросли в открытое противостояние с полицией и мародерство, поставили очень важный вопрос – что будет с полицией дальше, ждут ли ее реформы. И вообще возможно ли это сделать, учитывая сопротивление профсоюзов внутри департаментов. Но все же меры начали принимать. Среди них: уменьшение расходов на полицию, запрет некоторых практик против задерживаемых или же полный роспуск департамента. 24 канал посмотрел на каждый вариант отдельно и взвесил их плюсы и минусы.

Вариант первый: меньше денег (Defunding)



Историческое выступление политиков Миннеаполиса о роспуске полиции / Фото Star Tribune

В этом шаге остается много неопределенного, но кое-что уже известно: полиция не получит сотен миллионов долларов США. Они будут перенаправлены на социальные и молодежные программы. С такими обещаниями уже выступили мэры Нью-Йорка Билл де Блазио и Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. К ним присоединилась глава Сан-Франциско Лондон Брид. В других городах планируют пересмотреть финансы полиции.

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Впрочем, мэр Сан-Хосе отказался это делать. Президент Трамп и генеральный прокурор Уильям Барр также выступили против такого шага.

Копы в Городе Ангелов недополучат от 100 до 150 млн долларов из 1,86 млрд долларов, а в Миннеаполисе – 200 млн из местного бюджета в 1,3 млрд. Это больше, чем все выделенные в полицию средства (189 млн). Парки, университеты и школы разрывают полицейские контракты и дистанцируются. Профсоюз решил, что "мэр, скорее всего, сошел с ума".

Департамент будет вынужден нанимать меньше офицеров; не станет денег на новое оборудование и "милитаризацию"; следующие классы кадетов в академиях полиции могут быть не набраны.

Активисты требуют, чтобы эти средства потратили на программы доступного жилья, образования и психического здоровья (все они претерпели за последнее время серьезного сокращения – 24). Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению ситуации и уменьшению насилия. Впрочем, летом, когда уровень преступности растет, нехватка полицейских на улице может ощущаться.

Полицию сейчас уже трудно отличить от армии / Фото Pacific Standard

"У вас все еще есть плохие люди, которые делают плохие дела. Большинство преступлений не в Сохо или Беверли-Хиллз, а в районах с недостаточным патрулированием", – предостерег NYT Джим Купер, который 30 лет служил в полиции. Уменьшение или остановка финансирования может привести к задержкам в реагировании на вызовы 911 и переутомлении для действующих офицеров.

Милитаризация полицииПроцесс преобразования сил охраны правопорядка на почти военизированную структуру с военной подготовкой, выкладкой и вооружением. Такая полиция более склонна к жесткому ответу и насильственному подавлению протестов.

К тому же, часто полиция выполняет роль социальных работников, хотя вообще-то совсем не должна (и здесь вопрос к эффективности американской соцзащиты – 24). Например, они помогают бездомным доехать до приюта. Все это оплачивается сверхурочно, за год набегает кругленькая сумма. В Миннеаполисе она составила ни много ни мало 700 млн долларов!

АльтернативаНекоммерческая мобильная программа Cahoots. Ее применяют, например, в штате Орегон. Здесь все вызовы, которые не связаны непосредственно с нарушением закона, обрабатываются специальными людьми. И она популярна – 24 тысяч звонков в год, это 20% всех вызовов 911. Бюджет? Всего лишь 2 млн долларов США!

"Наша полиция выполняет функции соцработника, терапевта, семейного консультанта, карьерного консультанта. Нам больше не нужно, чтобы она это делала. Для цветных сообществ это не работает", – заверила NYT Стейси Гилмор из городского совета Денвера. Активисты говорят, что полиция не защищает, а запугивает их сообщества и применяет силу в несколько раз чаще, чем к белым.

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Дефандинг – единственный способ, которым выбранные представители города могут влиять на полицию, которая защищена влиятельными профсоюзами и трудовыми арбитрами, которые легко решат дело в пользу "людей в форме". Они могут даже восстановить на службе уволенных полицейских. Даже если тех уволили за нарушения. Поэтому сделать это возможно, но дорога не будет простой.

Вариант второй: роспуск (Disbanding)



Полиция в защитном снаряжении на улице / Фото AKIpress News Agency

К такому шагу прибегали довольно редко, в современной истории США лишь дважды – Комптон в 2000 году перешел под юрисдикцию полиции Лос-Анджелеса. Через 12 лет высокий уровень преступности заставил распустить полицию в городе Кэмден.

Такой шаг рассматривали и для Фергюсона в 2014 году, но решили не прибегать к нему, а реформировать департамент. Несколько дней назад городской совет Миннеаполиса решили ликвидировать полицию в городе и заменить ее новой системой. Но реально ли это сделать?

Страшный город и его реформаКэмден, штат Нью-Джерси, был одним из самых жестоких городов США и одной из столиц убийств до роспуска полиции. Бездомные, наркотики (170 рынков на улицы в 75 тысяч населения – 24) и бедность процветали, а копы были коррумпированными. После передачи контроля от города к округу стало лучше – численность полиции выросла на 30%. Через год, в 2013 году, в городе было зафиксировано на 10 убийств меньше (57 против 67), преступления упали почти вдвое (с 79 до 44 случаев на 1000 человек), обвинения в адрес 88 человек были сняты.

Бывает, что на содержание полиции просто нет средств и поэтому от нее вынуждены отказаться.

Так поступили и в населенном пункте Депозит, штат Нью-Йорк, с населением 1712 человек. Для них копы стоили 200 тысяч долларов в год, а теперь остался один заместитель шерифа. В Гарден-сити, штат Миссури, уволили всех офицеров в 2018 году, потому что не было средств их содержать. Наиболее интересная история случилась в Рио-Виста, штат Калифорния, где руководство просто ушло из департамента, а половина личного состава нашла другую работу. Поэтому пришлось распускать.



Полиция в Кэмдене / Фото Philadelphia Magazine

Перед обновленной полицией Кэмден встала непростая задача – взять проблемный город под контроль, но так, чтобы горожане чувствовали себя в большей безопасности. Полицейские теперь направляют усилия на партнерство и решение проблем, а не насилие и наказания. Смертельная сила – вообще последний вариант. Местные говорят, что можно и лучше, но "стало безопаснее на уровне соседей, потому что полиция начала закрывать продажу наркотиков на улице".

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Так как относительно Миннеаполиса? Лиза Бендер, председатель горсовета, заявила категорично: "Наша система полицейской деятельности не обеспечивает безопасность наших сообществ. Наши усилия по постепенной реформе провалились, точка. Мы говорим правду: полиция Миннеаполиса этого не делает, поэтому этой деятельности надо положить конец и создать новую систему" .

После того как идея получила поддержку 9 из 12 членов совета, за нее проголосовали. Мэр не сможет обойти это решение, потому что за него проголосовало большинство. И хотя именно мэр следит за полицией, горсовет выделяет финансирование и может распустить департамент.

Впрочем, реализовать идею будет крайне сложно, потому что противодействие со стороны полиции и ее профсоюзов будет очень сильной. Хотя большинство полицейских живет за пределами Миннеаполиса и не имеет права голоса в городе. При наличии политической воли роспуск полиции может двигаться вперед. Непонятно пока, какая альтернативная структура заменит полицию, если она действительно исчезнет и что тогда будет с городской безопасностью.

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Конгресс США хочет реформировать полицию / Фото KUNC

Новое законодательство должно облегчить судебное преследование за нарушение со стороны полиции, запретит подавления как способ нейтрализации и усилит борьбу с расизмом (по крайней мере, на бумаге – 24). Это произошло после голосования в Миннеаполисе о роспуске полиции (читайте выше – 24).

Но даже если законопроект пройдет Палату представителей, где большинство имеют демократы, непонятно, поддержит ли его республиканский Сенат. Президент Трамп тоже может выступить против. Брат Джорджа Флойда должен дать показания перед рассмотрением проекта. Республиканцы уже говорят, что напишут свой собственный текст и рассмотрят в Сенате.

Новый закон о полицииФедеральная полиция теперь всегда будет активировать камеры на теле и в машине. Рейды без ордера тоже должны быть запрещены. Если полиция допустила нарушения гражданских прав, теперь ее, в теории, можно будет привлечь к ответственности. Федеральные средства для местных департаментов планируется содержать. Линчевание, по этому законопроекту, становится федеральным преступлением, а продажа боевого оружия полиции ограничивается. Минюст США сможет, если закон примут, проводить расследование против органов правопорядка.

Должен быть создан специальный реестр неправомерных действий полиции – фактически, база данных жалоб на копов.

Даже если эта идея демократов провалится, решение в Миннеаполисе может запустить цепочку локальных изменений в полицейских департаментах США.