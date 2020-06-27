Протесты, прокатившиеся по Соединенным Штатам из-за убийства Джоржа Флойда и Рейшарда Брукса, не привели к скачку коронавируса. По мнению ученых, уменьшение социальной дистанции между демонстрантами компенсируется ее увеличением среди тех, кто не участвует в протестах.

Влияние протестов на распространение коронавируса: детали исследования

Соответствующее исследование обнародовало Национальное бюро США по экономическим исследованиям. Специалисты проанализировали данные о протестах Black Lives Matter в 300 крупнейших городах США. Об этом пишет CNN.

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Согласно выводам ученых, нет никаких доказательств того, что случаи коронавирус выросли в течение недель после начала протестов. Зато исследователи определили, что социальное дистанцирование даже возросло. Ведь многие люди пытались избежать пересечения с ними.

Впрочем, очевидно, что демонстрации повлекли уменьшение дистанции среди протестующих. В то же время до сих пор возможно, что протесты вызвали рост распространения вируса среди тех, кто присутствовал на них.

Наши результаты свидетельствуют о том, что любое прямое уменьшение социальной дистанции среди группы населения, которая принимает участие в протестах, более чем компенсируется увеличением такого поведения среди других, кто решает оставаться дома и обходить общественные места, пока протесты продолжаются,

– говорится в материале.

Исследователи также отметили, что влияние протестов на социальную дистанцию и пребывание дома может уменьшиться, когда насилие и масштабы протестов утихнут. По словам ученых, когда демонстрации пойдут на спад, непротестующие будут чувствовать себя безопаснее, выходя из дома.

"Существуют и другие возможные объяснения для наших выводов, например, избегание поездок из-за пробок и закрытия улиц, или отсутствие активности из-за закрытия бизнеса вблизи мест протеста", – говорят ученые.

Заметим! По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 июня в США подтвердили 2 467 837 случаев COVID-19. Самая сложная ситуация наблюдается в штате Лос-Анджелес, где заболели более 91,5 тысячи человек. А больше всего смертей произошло в пригороде Нью-Йорка Квинсе – более 5 тысяч. Всего в США в результате коронавируса умерли 125 039 человек. А выздоровели 670 809 пациентов.

Протесты в США: кратко