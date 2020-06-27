Убийства черных в США: повлияли ли массовые протесты Black Lives Matter на распространение COVID
Протесты, прокатившиеся по Соединенным Штатам из-за убийства Джоржа Флойда и Рейшарда Брукса, не привели к скачку коронавируса. По мнению ученых, уменьшение социальной дистанции между демонстрантами компенсируется ее увеличением среди тех, кто не участвует в протестах.
Влияние протестов на распространение коронавируса: детали исследования
Соответствующее исследование обнародовало Национальное бюро США по экономическим исследованиям. Специалисты проанализировали данные о протестах Black Lives Matter в 300 крупнейших городах США. Об этом пишет CNN.
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Согласно выводам ученых, нет никаких доказательств того, что случаи коронавирус выросли в течение недель после начала протестов. Зато исследователи определили, что социальное дистанцирование даже возросло. Ведь многие люди пытались избежать пересечения с ними.
Впрочем, очевидно, что демонстрации повлекли уменьшение дистанции среди протестующих. В то же время до сих пор возможно, что протесты вызвали рост распространения вируса среди тех, кто присутствовал на них.
Наши результаты свидетельствуют о том, что любое прямое уменьшение социальной дистанции среди группы населения, которая принимает участие в протестах, более чем компенсируется увеличением такого поведения среди других, кто решает оставаться дома и обходить общественные места, пока протесты продолжаются,
– говорится в материале.
Исследователи также отметили, что влияние протестов на социальную дистанцию и пребывание дома может уменьшиться, когда насилие и масштабы протестов утихнут. По словам ученых, когда демонстрации пойдут на спад, непротестующие будут чувствовать себя безопаснее, выходя из дома.
"Существуют и другие возможные объяснения для наших выводов, например, избегание поездок из-за пробок и закрытия улиц, или отсутствие активности из-за закрытия бизнеса вблизи мест протеста", – говорят ученые.
Протесты в США: кратко
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот якобы расплачивался в магазине фальшивой банкнотой.
- Задержание было крайне жестоким: мужчина погиб от действий правоохранителей.
- Один из них прижал его горло коленом. Флойд просил не убивать его и кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это.
- Медиков вызвали, когда Флойд затих. Мужчина умер в больнице.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов, которые продолжаются до сих пор.
- С протестами на улицы своих городов выходят и граждане других государств.
- С новой силой протесты прокатились по стране после смерти Рейшарда Брукса. Того застрелили, когда он пытался скрыться от полиции, выхватив электрошокер у одного из правоохранителей. Но затем, по данным офицеров полиции, все же направил электрошокер в одного из полицейских.
- Самые крупные протесты состоялись в Атланте. Здесь, в частности, сожгли кафе, где произошло убийство.