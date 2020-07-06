Из-под стражи отпустили бывшего полицейского, который проходит по делу убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Все из-за внесения залога в размере 750 тысяч долларов.

Экс-полицейского, которого зовут Ту Тао, подозревают пособничестве и подстрекательстве к убийству. Об этом сообщило издание Fox 9.

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Сейчас он обязан являться на вызов судьи или следователя. Кроме этого, ему запрещено приближаться к семье погибшего.

Ту Тао – один из трех офицеров, которые были на месте происшествия, когда полицейский Дерек Шовин встал на колено на шее Джорджа Флойда во время ареста в День памяти.

Сам Шовин, которого обвиняют непосредственно в убийстве, пока остается под стражей.

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