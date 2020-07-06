Убийство Джорджа Флойда: один из подозреваемых полицейских вышел под залог
Из-под стражи отпустили бывшего полицейского, который проходит по делу убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Все из-за внесения залога в размере 750 тысяч долларов.
Экс-полицейского, которого зовут Ту Тао, подозревают пособничестве и подстрекательстве к убийству. Об этом сообщило издание Fox 9.
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Сейчас он обязан являться на вызов судьи или следователя. Кроме этого, ему запрещено приближаться к семье погибшего.
Ту Тао – один из трех офицеров, которые были на месте происшествия, когда полицейский Дерек Шовин встал на колено на шее Джорджа Флойда во время ареста в День памяти.
Сам Шовин, которого обвиняют непосредственно в убийстве, пока остается под стражей.
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Что известно о смерти Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, встав ему коленом на шею. Этот прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.
- Когда Флойд затих и перестал просить о помощи, полицейские вызвали медиков. Но было уже слишком поздно. До больницы он так и не дожил.
- По результатам независимого вскрытия, которое заказала семья Флойда, мужчина умер от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.
- В итоге ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четырех полицейских, причастных к инциденту, уволили.
- Правда, задержали только офицера Дерека Шовина. Именно он фигурирует в скандальном видео с жестким задержанием Флойда, которое обнародовали в сети.
- После смерти Флойда по США и миру прокатились массовые протесты. Самая массовая демонстрация 6 июня состоялась в Вашингтоне.
- Сначала акции носили мирный характер, однако впоследствии протестующие начали бить и забрасывать камнями полицейских, поджигать участки полиции, грабить магазины и тому подобное.
- В результате в некоторых городах ввели комендантский час и привлекли отряды Нацгвардии.
- Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах – Джо Байден.