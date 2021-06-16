Журналістка зазначила. що список опонентів Путіна, які зникли чи померли, дуже довгий. Організацію Навального, яка укладала цей список, "поставили поза законом"

До речі Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом: головні тези

Натомість Путін сказав, що ця організація нібито публічно закликала до масового безладу та буцімто залучала неповнолітніх. Крім того, за словами Путіна, організація публікувала інструкції, як готували Коктейлі Молотова.

Путін згадав рух Black Lives Matter

Путін згадав рух, який виник у США після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими.

Росія співчуває народу США, але не хоче, щоб подібне відбувалося на її території. І зробимо все, щоб цього не допустити. І якась боязнь тут абсолютно ні при чому,

– сказав політик.

Зверніть увагу! 25 травня 2020 року у Міннеаполісі місцеві поліцейські зупинили машину темношкірого Джорджа Флойда. Вони хотіли затримати Флойда і повалили його на землю. Один з копів застосував задушливий прийом – він притиснув чоловіка до землі, натиснувши на шию коліном. До лікарні чоловіка не довезли. Після цього у США спалахнули масштабні протести, що перетворились у заворушення та мародерство.

Як минула зустріч Путіна з Байденом