Путін запевнив, що його такі пояснення влаштували. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Джо Байденом.

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Путін прокоментував слова Байдена про "Путіна-вбивцю"

Володимир Путін заявив, що відразу після заявив Джо Байдена про те, що "Путін-вбивця", лідер США відразуу зателефонував очільнику Кремля.

Він пояснив, мене це влаштувало, він запропонував зустрітися, ми зустрілися, він людина дуже досвідчений, ми з ним віч-на-віч говорили 2 години, не з усіма лідерами так я говорив,

– сказав Путін.

Потім Путін розповів про масові вбивства в США, про вбивства мирних жителів в Афганістані, про тортури в американських в'язницях.