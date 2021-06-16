Через галас медійників короткі висловлювання президентів було погано чути. Всі хотіли встигнути запитати щось чи зробити фото й відео.

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Сутичка репортерів

Видання зауважило, що цей момент був "хаотичною сутичкою репортерів" з обох сторін. Байден навіть запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою, президент затих, оскільки його не чули.

Американські журналісти стверджують, що встигли поставити 3 запитання:

Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший питав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один запитав, чи довіряє Байден Путіну.

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