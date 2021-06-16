Через галас медійників короткі висловлювання президентів було погано чути. Всі хотіли встигнути запитати щось чи зробити фото й відео.
Важливо Про Донбас і вступ у НАТО: Путін розповів про тему України в переговорах з Байденом
Сутичка репортерів
Видання зауважило, що цей момент був "хаотичною сутичкою репортерів" з обох сторін. Байден навіть запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою, президент затих, оскільки його не чули.
Американські журналісти стверджують, що встигли поставити 3 запитання:
- Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального.
- Інший питав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО.
- Ще один запитав, чи довіряє Байден Путіну.
Зустріч Байдена та Путіна: що треба знати
- Байден з Путіним зустрілись у Женеві 16 червня. Перемовини тривали 4 з половиною години.
- Крім президентів, на зустрічі були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.
- Політики вирішили спілкуватись з журналістами після зустрічі, але окремо. Таке рішення прийняли США. До речі, пресконференція Путіна вже триває.
- До речі, президент Росії розповів, що говорили про Україну та її вступ у НАТО. Байден нібито погодився з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди.