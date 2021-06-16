Из-за шума медийщиков короткие высказывания президентов было плохо слышно. Все хотели успеть спросить что-то или сделать фото и видео.

Важно О Донбассе и вступлении в НАТО: Путин рассказал о теме Украины в переговорах с Байденом

Схватка репортеров

Издание отметило, что этот момент был "хаотичной схваткой репортеров" с обеих сторон. Байден даже спросил госсекретаря Энтони Блинкена, что происходит. В конце концов, президент затих, поскольку его не слышали.

Американские журналисты утверждают, что успели поставить 3 вопроса:

Один интересовался у Путина, не боится ли тот лидера оппозиции Алексея Навального. Другой спрашивал, что Путин будет делать, если Украина присоединится к НАТО. Еще один спросил, доверяет ли Байден Путину.

Встреча Байдена и Путина: что нужно знать