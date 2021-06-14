Деталі від Джонсона

Байден готує Путіну "досить жорсткі послання". Про це Джонсон заявив перед початком саміту НАТО 14 червня.

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Президент США Джо Байден в найближчі кілька днів буде виступати з досить жорсткими посланнями президенту Путіну,

– сказав прем'єр Великої Британії.

Водночас політик сподівається, що його країні вдасться налагодити відносини з Росією.

"Коли я побачив президента Путіна, то ясно дав зрозуміти, що ми готові діяти по-іншому, ми готові спробувати встановити ближчі відносини, але їм потрібно змінити свою поведінку", – пояснив Джонсон.

Байден розмовляв з Дудою

Під час саміту країн НАТО американський лідер поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомили на сайті Білого дому. Під час розмови Байден поділився з колегою своїми планами щодо майбутньої зустрічі з Путіним.