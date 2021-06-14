Детали от Джонсона
Байден готовит Путину "довольно жесткие послания". Об этом Джонсон заявил перед началом саммита НАТО 14 июня.
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Президент США Джо Байден в ближайшие несколько дней будет выступать с достаточно жесткими посланиями президенту Путину,
– сказал премьер Великобритании.
В то же время политик надеется, что его стране удастся наладить отношения с Россией.
"Когда я увидел президента Путина, то ясно дал понять, что мы готовы действовать по-другому, мы готовы попробовать установить более близкие отношения, но им нужно изменить свое поведение", – пояснил Джонсон.
Байден беседовал с Дудой
Во время саммита НАТО американский лидер пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщили на сайте Белого дома. Во время разговора Байден поделился с коллегой своими планами предстоящей встречи с Путиным.