Детали от Джонсона

Байден готовит Путину "довольно жесткие послания". Об этом Джонсон заявил перед началом саммита НАТО 14 июня.

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Президент США Джо Байден в ближайшие несколько дней будет выступать с достаточно жесткими посланиями президенту Путину,

– сказал премьер Великобритании.

В то же время политик надеется, что его стране удастся наладить отношения с Россией.

"Когда я увидел президента Путина, то ясно дал понять, что мы готовы действовать по-другому, мы готовы попробовать установить более близкие отношения, но им нужно изменить свое поведение", – пояснил Джонсон.

Байден беседовал с Дудой

Во время саммита НАТО американский лидер пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщили на сайте Белого дома. Во время разговора Байден поделился с коллегой своими планами предстоящей встречи с Путиным.

Обратите внимание! Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в вилле La Grange в Женеве. После разговора президенты не будут давать общую пресс-конференцию. Они решили общаться с журналистами отдельно.