Слова українського президента цитує видання AFP, якому Зеленський нещодавно дав інтерв'ю.

Важливо Росія слабша, ніж здається, а Путін – автократ, – Байден

За даними французького видання, Зеленський зазначив, що шкодує, що не зустрівся з Байденом до саміту з Путіним. Зауважимо, що зустріч президента США та очільника Кремля відбудеться у середу, 16 червня, у Женеві.

Цікаво! Серед основних тем, які планують обговорити президенти, ситуація у Білорусі та територіальна цілісність України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не турбується щодо майбутніх переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна, але дотримується принципової позиції – не сприймати жодних домовленостей, досягнутих за її спиною.

Що ще сказав Зеленський в інтерв'ю

Як пише видання, Володимир Зеленський хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози Росії для України. Зеленський вважає, що США могли б надати й економічну підтримку Україні.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше говорив, що на саміті НАТО не будуть оголошені терміни й дати вступу нових членів.

За його словами, Альянс виходить з того, що Україні й Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.