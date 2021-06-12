Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з телеканалів. Він назвав "закомплексованою маячнею" формулювання "жодних розмов про Україну без України".

Читайте також В ОПУ заперечують, що США й Росія підпишуть угоду про Україну

Кулеба про домовленості за спиною України

Світ побудований на тому, що всі один з одним говорять. Але абсолютно залізне правило, яке ми впроваджуємо постійно, таке: "жодних домовленостей про Україну без України",

– зазначив Кулеба.

Він наголосив, що це дві принципово різні концепції.

Кулеба також зазначив, що його абсолютно не турбує, про що президент Байден говоритиме з Путіним. "Але ми не допустимо і не будемо сприймати жодних домовленостей у такому форматі за нашою спиною без нас", – пояснив глава МЗС України. Він додав, що це жорстка і принципова позиція.

Зустріч Байден та Путіна: що відомо

Президенти зустрінуться 16 червня у віллі La Grange в Женеві. Ініціатором перемовин став американський лідер, який ще у квітні запропонував Путіну поспілкуватися віч-на-віч.

Женеву того дня посилено охоронятимуть, безпілотникам заборонять літати у повітрі, а деякі вулиці перекриють навіть для пішоходів. Місцева влада вже закликала людей працювати 16 червня з дому.

У США раніше заявили, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердить підтримку цілісності України. Путін також назвав теми, які він планує підняти в розмові з Байденом. Серед них – "спільна робота з вирішення низки регіональних криз".

Важливо! Перед зустріччю з Путіним Байден телефоном поговорив з Володимиром Зеленський. Американський лідер запевнив українського, що відстоюватиме інтереси України під час зустрічі з главою Кремля.