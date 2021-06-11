Україною не торгуватимуть

Заступник керівника Офісу Президента категорично відкинув ймовірність підписання угоди, в якій Україна може стати "елементом торгів, розміну". Про це політик заявив у інтерв'ю.

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Буду тут недипломатичним і відразу категорично це відкину. Оці всі компліотеорії, теорії змови. Не буде такого (заяви проти України – 24 канал),

– запевнив Сибіга.

Він підкреслив, що Україна має "тверду позицію" США, яка базується на підтримці територіальної цілісності й суверенітету нашої держави.

"Ми маємо запевнення щодо врахування позицій України, зокрема під час цих усіх запланованих заходів (зустріч Байдена з Путіним – 24 канал), – зауважив заступник керівника ОПУ.

Головне про зустріч Байден та Путіна

Президенти зустрінуться 16 червня у віллі La Grange в Женеві. Ініціатором такої зустрічі став Байден. Він ще у квітні запропонував Путіну поговорити не телефоном.

Зауважимо, Женеву у цей день посиленого охоронятимуть. Безпілотникам заборонять літати у повітрі, а деякі вулиці перекриють навіть для пішоходів. Місцева влада вже закликала людей працювати 16 червня з дому.

Серед питань, які обговорять політики, є безпекова ситуація в Україні.

Зверніть увагу! Перед зустріччю з Путіним Байден телефоном поговорив з президентом Володимиром Зеленський. Американський лідер запевнив колегу, що відстоюватиме інтереси України під час зустрічі з очільником Кремля.