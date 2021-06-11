Украиной не будут торговать

Заместитель руководителя Офиса Президента категорически отверг вероятность подписания соглашения, в котором Украина может стать "элементом торгов, размена". Об этом политик заявил в интервью.

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Буду тут недипломатичным и сразу категорически это отвергну. Эти все комплиотеории, теории заговора. Не будет такого (заявления против Украины – 24 канал),

– заверил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина имеет "твердую позицию" США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Мы имеем заверения относительно учета позиций Украины, в частности во время этих всех запланированных мероприятий (встреча Байдена с Путиным – 24 канал)", – отметил заместитель руководителя ОПУ.

Главное о встрече Байден и Путина

Президенты встретятся 16 июня на вилле La Grange в Женеве. Инициатором такой встречи стал Байден. Он еще в апреле предложил Путину поговорить не по телефону.

Отметим, Женеву в этот день усиленного будут охранять. Беспилотникам запретят летать в воздухе, а некоторые улицы перекроют даже для пешеходов. Местные власти уже призвали людей работать 16 июня из дома.

Среди вопросов, которые обсудят политики, является ситуация по безопасности в Украине.

Обратите внимание! Перед встречей с Путиным Байден по телефону поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил коллегу, что будет отстаивать интересы Украины во время встречи с главой Кремля.