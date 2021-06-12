Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из телеканалов. Он назвал "закомплексованным бредом" формулировку "никаких разговоров об Украине без Украины".

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Кулеба о договоренностях за спиной Украины

Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но совершенно железное правило, которое мы внедряем постоянно, следующее: "никаких договоренностей об Украине без Украины",

– отметил Кулеба.

Он отметил, что это две принципиально разные концепции.

Кулеба также отметил, что его совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным. "Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате за нашей спиной без нас", – пояснил глава МИД Украины. Он добавил, что это жесткая и принципиальная позиция.

Встреча Байден и Путина: что известно

Президенты встретятся 16 июня в вилле La Grange в Женеве. Инициатором переговоров стал американский лидер, который еще в апреле предложил Путину пообщаться с глазу на глаз.

Женеву в тот день будт усиленно охранять, беспилотникам запретят летать в воздухе, а некоторые улицы перекроют даже для пешеходов. Местные власти уже призвали людей работать 16 июня из дома.

В США ранее заявили, что Байден на встрече с Путиным подтвердит поддержку целостности Украины. Путин также назвал темы, которые он планирует поднять в беседе с Байденом. Среди них – "совместная работа по решению ряда региональных кризисов".

Важно! Перед встречей с Путиным Байден по телефону поговорил с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил украинского, что будет отстаивать интересы Украины во время встречи с главой Кремля.