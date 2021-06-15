Про це Байден повідомив під час пресконференції після саміту НАТО в Брюсселі. Цю заяву лідер США зробиd за два дні до зустрічі з Путіним у Швейцарії.

До теми Женева готується до приїзду Путіна: у місті з'явилося скандальне графіті з Навальним

Смерть Навального стала б ще одним свідченням того, що Росія практично не має наміру дотримуватися основних прав людини,

– сказав Байден.

Політику Росії розкритикували на саміті НАТО

Агресивну та безвідповідальну політику Росії вже розкритикували у підсумковому комюніке Альянсу, адже Москва загрожує євроатлантичній безпеці. Серед основних факторів загрози країни НАТО назвали нарощення військової присутності, кібератаки, анексію Криму та дезінформаційну кампанію, яку проводить Кремль.

Путін зустрінеться з Байденом 16 червня

Зазначимо, 14 червня Байден назвав Путіна гідним суперником, а зустріч з ним у Швейцарії – критично важливою. Натомість відповіді на запитання, чи є глава Кремля вбивцею, він уникнув.

Цікаво! Раніше Путін казав, що не збирається піднімати тему ув'язненого опозиціонера Олексія Навального на зустрічі з Байденом. Глава Кремля вважає, що це не є питанням двосторонніх відносин.