Прямої відповіді глава Білого дому уник, хоча й запевнив, що попереднього разу на це питання відповів чесно. Натомість Байден сказав, що вважає Путіна гідним суперником, а майбутню зустріч із ним – критично важливою.

Важливо Слід боротися з корупцією: Байден розповів, від чого залежить вступ України в НАТО

Що Байден думає про майбутню зустріч із Путіним

У президента США Джо Байдена запитали, як він себе почуватиме під час зустрічі з колишнім агентом КДБ.

Мовилося, ясна річ, про нинішнього президента Росії Володимира Путіна, зустріч з яким у Байдена запланована на 16 червня.

Я роблю це вже тривалий час. Тим більше на таких критично важливих зустрічах. Але послухайте, я буду з Путіним відвертим: є сфери, у яких ми можемо співпрацювати, але якщо він не хоче співпрацювати – ми відповідатимемо. У сферах, де у нас немає згоди, ми повинні накреслити червоні лінії,

– відповів Байден.

А згодом додав, що не поспішатиме довіряти Путіну. Бо ж "справа не в довірі, а в домовленостях. Коли ви укладаєте угоду з противниками, ви ж не кажете: "Я вам довіряю". Ви кажете: "Ось те, чого я очікую".

А що Байден думає про самого Путіна

Щодо персони Володимира Путіна Джо Байден відгукнувся так: "Я вже зустрічався з ним. Він розумний, він жорсткий. Я можу сказати, що він – гідний суперник".

Водночас глава Білого дому уникнув прямої відповіді на прохання уточнити, чи дійсно він вважає Путіна вбивцею. І при цьому довго вагався, як саме сформулювати відповідь.

Коли мені поставили це питання в ефірі, я відповів чесно. Але це не так вже й... Я не думаю, що це настільки важливо у розрізі нашої запланованої зустрічі,

– зрештою відповів він.

І додав: "Сподіваюся, президент Путін зробить висновки, і буде зацікавлений, аби світ змінив його сприйняття – з огляду на те, чи буде він поводитися так, як належить главі держави".

Думка до теми Байден готує "жорсткі послання" Путіну, – Джонсон