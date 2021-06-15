Прямого ответа глава Белого дома избежал, хотя и заверил, что в прошлый раз на этот вопрос ответил честно. Зато Байден сказал, что считает Путина достойным соперником, а предстоящую встречу с ним – критически важной.

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Что Байден думает о предстоящей встрече с Путиным

У президента США Джо Байдена спросили, как он себя будет чувствовать во время встречи с бывшим агентом КГБ.

Речь шла, конечно, о нынешнем президенте России Владимире Путине, встреча с которым у Байдена запланирована на 16 июня.

Я делаю это уже длительное время. Тем более на таких критически важных встречах. Но послушайте, я буду с Путиным откровенным: есть сферы, в которых мы можем сотрудничать, но если он не хочет сотрудничать – мы ответим. В сферах, где у нас нет согласия, мы должны наметить красные линии,

– ответил Байден.

А потом добавил, что не будет спешить доверять Путину. Ведь "дело не в доверии, а в договоренностях. Когда вы достигаете соглашения с противниками, вы же не говорите: "Я вам доверяю". Вы говорите: "Вот то, чего я ожидаю".

А что Байден думает о самом Путине

По поводу персоны Владимира Путина Джо Байден отозвался так: " Я уже встречался с ним. Он умный, он жесткий. Я могу сказать, что он – достойный соперник".

В то же время глава Белого дома ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, действительно ли он считает Путина убийцей. И при этом долго колебался, как сформулировать ответ.

Когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж и... Я не думаю, что это настолько важно в разрезе нашей запланированной встречи,

– в итоге ответил он.

И добавил: "Надеюсь, президент Путин сделает выводы, и будет заинтересован, чтобы мир изменил его восприятие – учитывая то, будет ли он вести себя так, как положено главе государства".