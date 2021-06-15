Об этом Байден сообщил во время пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе. Это заявление лидер США сделал за два дня до встречи с Путиным в Швейцарии.
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Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что Россия практически не намерена соблюдать основные права человека,
– сказал Байден.
Политику России раскритиковали на саммите НАТО
Агрессивную и безответственную политику России уже раскритиковали в итоговом коммюнике альянса, ведь Москва угрожает евроатлантической безопасности. Среди основных факторов угрозы страны НАТО назвали наращивание военного присутствия, кибератаки, аннексию Крыма и дезинформационную кампанию, которую проводит Кремль.
Путин встретится с Байденом 16 июня
Отметим, 14 июня Байден назвал Путина достойным соперником, а встреча с ним в Швейцарии – критически важной. Зато ответа на вопрос, является ли глава Кремля убийцей, он избежал.
Что известно о состоянии Алексея Навального?
Состояние Навального в колонии значительно ухудшилось, оппозиционер требовал допустить к нему частных медиков, ведь лечение в месте лишения свободы ему не предоставляли. В знак протеста политик даже объявил голодовку, однако впоследствии ее прекратил.