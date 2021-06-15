Об этом Байден сообщил во время пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе. Это заявление лидер США сделал за два дня до встречи с Путиным в Швейцарии.

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Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что Россия практически не намерена соблюдать основные права человека,

– сказал Байден.

Политику России раскритиковали на саммите НАТО

Агрессивную и безответственную политику России уже раскритиковали в итоговом коммюнике альянса, ведь Москва угрожает евроатлантической безопасности. Среди основных факторов угрозы страны НАТО назвали наращивание военного присутствия, кибератаки, аннексию Крыма и дезинформационную кампанию, которую проводит Кремль.

Путин встретится с Байденом 16 июня

Отметим, 14 июня Байден назвал Путина достойным соперником, а встреча с ним в Швейцарии – критически важной. Зато ответа на вопрос, является ли глава Кремля убийцей, он избежал.

Интересно! Ранее Путин говорил, что не собирается поднимать тему заключенного оппозиционера Алексея Навального на встрече с Байденом. Глава Кремля считает, что это не является вопросом двусторонних отношений.