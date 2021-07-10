По инструкции Минюста России, подобную процедуру проводят до и после его общения с защитником. Соответствующее сообщение появился на странице заключенного политика в инстаграме 9 июля.
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"Тюремная система России обожает снимать вас голым. Например, в СИЗО-1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь из него, но и при каждом обыске камеры, которые продолжаются постоянно", – говорится в заметке.
По словам Навального, его снимали на видеорегистраторы не менее 3 сотрудника СИЗО. Он написал, что процедура досмотра с раздеванием превратилась в рутину.
Администрация колонии, даже если ей самой уже скучно видеть вас голым, все равно будет раздевать и снимать вас. Без этого свидания с защитником невозможно,
– отметил российский оппозиционер.
Заключение Алексея Навального: главное
- После отравления "Новичком" Алексей Навальный долго лечился в Германии. Однако в январе 2021 года он решил вернуться в Россию.
- Задержали оппозиционера в аэропорту Москвы сразу по прибытию.
- Впоследствии его приговорили к 3,5 года заключения. В итоге, с учетом пребывания под домашним арестом, Навальный должен находиться в колонии 2 года и 8 месяцев.