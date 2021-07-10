За інструкцією Мін'юсту Росії, подібну процедуру проводять до та після його спілкування з захисником. Відповідний допис з'явився на сторінці ув'язненого політика в інстаграмі 9 липня.

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"Тюремна система Росії обожнює знімати вас голим. Наприклад, в СІЗО-1 ти не тільки стандартно роздягаєшся догола, збираючись на суд і повертаючись з нього, але і при кожному обшуку камери, які тривають постійно", – мовиться у дописі.

За словами Навального, його знімали на відеореєстратори не менше, ніж 3 співробітники СІЗО. Він написав, що процедура огляду з роздяганням перетворилася на рутину.

Адміністрація колонії, навіть якщо їй самій вже нудно бачити вас голим, все одно буде роздягати і знімати вас. Без цього побачення з захисником неможливо,

– зазначив російський опозиціонер.

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