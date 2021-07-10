За інструкцією Мін'юсту Росії, подібну процедуру проводять до та після його спілкування з захисником. Відповідний допис з'явився на сторінці ув'язненого політика в інстаграмі 9 липня.
До теми Російські тюремники стверджують, що Навальний двічі говорив про втечу
"Тюремна система Росії обожнює знімати вас голим. Наприклад, в СІЗО-1 ти не тільки стандартно роздягаєшся догола, збираючись на суд і повертаючись з нього, але і при кожному обшуку камери, які тривають постійно", – мовиться у дописі.
За словами Навального, його знімали на відеореєстратори не менше, ніж 3 співробітники СІЗО. Він написав, що процедура огляду з роздяганням перетворилася на рутину.
Адміністрація колонії, навіть якщо їй самій вже нудно бачити вас голим, все одно буде роздягати і знімати вас. Без цього побачення з захисником неможливо,
– зазначив російський опозиціонер.
Ув'язнення Олексія Навального: головне
- Після отруєння "Новачком" Олексій Навальний довго лікувався у Німеччині. Проте у січні 2021 він вирішив повернутися до Росії.
- Затримали опозиціонера в аеропорту Москви одразу після прибуття.
- Згодом його засудили до 3,5 року ув'язнення. У підсумку, з урахуванням перебування під домашнім арештом, Навальний має перебувати в колонії 2 роки й 8 місяців.