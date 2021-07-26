Доступ до сайту Навального обмежили на підставі запиту прокуратури. Відповідно до місцевого законодавства, сторінки заблокували через заклики до заворушень, поширення фейкової інформації та матеріалів міжнародних організацій, які є небажаними в Росії.
До теми Навального ніхто не вбиватиме у в'язниці, – ексдепутат Держдуми Пономарьов
Які ще сайти заблокували
Роскомнагляд заблокував сайт Фонду боротьби з корупцією, "Свободи Навальному", профспілки "Альянс врачей", 39 регіональних штабів опозиціонера та інші.
Також доступ обмежили до сайтів соратників Навального. Мовиться про Леоніда Волкова, Любов Соболь та Олега Степанова.
Варто зауважити, що з території України доступ до сайту Навального не заблокований.
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Справа Навального: що варто знати
- Олексій Навальний після отруєння "Новачком" довго лікувався у Німеччині. Однак у січні 2021 року він вирішив повернутися у Росію.
- Одразу після прибуття опозиціонера затримали в аеропорту. Згодом його засудили до понад 3 років ув'язнення. З урахуванням перебування під домашнім арештом, Навальний має перебувати в колонії 2 роки й 8 місяців.
- Володимир Путін вважає, що Навальний усе робив для того, щоб його затримали й потім відправили за ґрати. Він також натякнув, що саме викривальні матеріали опозиціонера вплинули на арешт.
- Навальний розповів про обшуки у виправній колонії. За словами опозиціонера, його побачення з адвокатом неможливі без "повного обшуку, тобто з роздяганням догола".