Доступ до сайту Навального обмежили на підставі запиту прокуратури. Відповідно до місцевого законодавства, сторінки заблокували через заклики до заворушень, поширення фейкової інформації та матеріалів міжнародних організацій, які є небажаними в Росії.

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Які ще сайти заблокували

Роскомнагляд заблокував сайт Фонду боротьби з корупцією, "Свободи Навальному", профспілки "Альянс врачей", 39 регіональних штабів опозиціонера та інші.

Також доступ обмежили до сайтів соратників Навального. Мовиться про Леоніда Волкова, Любов Соболь та Олега Степанова.

Варто зауважити, що з території України доступ до сайту Навального не заблокований.

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