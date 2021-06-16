Таку думку висловив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він переконаний, що з Навальним нічого поганого вже не трапиться.

Увага Якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі для Росії, – Байден

Передісторія

У Джо Байдена на пресконференції запитали, як він відповість, якщо Навальний помре у в'язниці. Той заявив, що від США у такому разі піде руйнівний удар по Росії.

Пономарьов не знає, що це може бути за удар. Він впевнений, що Байден сам не знає. "Це ж погроза і ніхто не вірить, що її потрібно буде реалізовувати", – сказав він.

Я впевнений, що нічого з Навальним не відбудеться. Він буде перебувати у в'язниці. Але я не думаю, що його буде хтось там вбивати,

– запевнив ексдепутат Росії.

Він додав, що Путін не вбивав і Михайла Ходорковського, якого вважав дуже небезпечним для себе конкурентом. Ходорковський просидів 10 років. "Думаю, що Навальний має всі ризики також провести багато років в катівні", – підсумував Пономарьов.

Заява Байдена щодо Навального

Байден на пресконференції 16 червня із Путіним заявив, що політики говорили про права людини. Зокрема, про ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Президент наголосив, що люди не будуть віритимуть главі держави, якщо він не захищає їхні права. Байден зазначив, "якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі й руйнівні для Росії".

Натомість коли Путіна запитали про Фонд боротьби з корупцією Навального, він стверджував нібито сама організація публічно закликала до масового безладу.

Ексдепутат Держдуми про заяву Байдена щодо Навального: відео