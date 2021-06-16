Таку думку висловив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він переконаний, що з Навальним нічого поганого вже не трапиться.
Увага Якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі для Росії, – Байден
Передісторія
У Джо Байдена на пресконференції запитали, як він відповість, якщо Навальний помре у в'язниці. Той заявив, що від США у такому разі піде руйнівний удар по Росії.
Пономарьов не знає, що це може бути за удар. Він впевнений, що Байден сам не знає. "Це ж погроза і ніхто не вірить, що її потрібно буде реалізовувати", – сказав він.
Я впевнений, що нічого з Навальним не відбудеться. Він буде перебувати у в'язниці. Але я не думаю, що його буде хтось там вбивати,
– запевнив ексдепутат Росії.
Він додав, що Путін не вбивав і Михайла Ходорковського, якого вважав дуже небезпечним для себе конкурентом. Ходорковський просидів 10 років. "Думаю, що Навальний має всі ризики також провести багато років в катівні", – підсумував Пономарьов.
Заява Байдена щодо Навального
- Байден на пресконференції 16 червня із Путіним заявив, що політики говорили про права людини. Зокрема, про ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.
- Президент наголосив, що люди не будуть віритимуть главі держави, якщо він не захищає їхні права. Байден зазначив, "якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі й руйнівні для Росії".
- Натомість коли Путіна запитали про Фонд боротьби з корупцією Навального, він стверджував нібито сама організація публічно закликала до масового безладу.
Ексдепутат Держдуми про заяву Байдена щодо Навального: відео