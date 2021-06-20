Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зауважив, що Штати готують новий пакет санкцій. За словами політика, країна давала зрозуміти, що не стримуватиме себе від реакцій на дії Росії.

Зауважте США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена

Ми готуємо ще один пакет санкцій у зв'язку з цим випадком. Ми увесь час давали зрозуміти, що не будемо стримуватися від реагування – будь це інцидент з Solar Winds чи втручання у вибори, чи справа Навального,

– заявив Салліван.

Джо Байден після зустрічі з Володимиром Путіним заявив: якщо Навальний помре у колонії, це матиме спустошливі наслідки для Росії.

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