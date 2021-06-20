Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зауважив, що Штати готують новий пакет санкцій. За словами політика, країна давала зрозуміти, що не стримуватиме себе від реакцій на дії Росії.
Зауважте США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена
Ми готуємо ще один пакет санкцій у зв'язку з цим випадком. Ми увесь час давали зрозуміти, що не будемо стримуватися від реагування – будь це інцидент з Solar Winds чи втручання у вибори, чи справа Навального,
– заявив Салліван.
Джо Байден після зустрічі з Володимиром Путіним заявив: якщо Навальний помре у колонії, це матиме спустошливі наслідки для Росії.
Справа Навального: головне
- Влітку 2020 року Олексія Навального отруїли фосфорорганічною нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Політик тривалий час лікувався у берлінській клініці "Шаріте", а тоді проходив реабілітацію.
- У Росію Навальний повернувся 17 січня 2021 року. Опозиціонера затримали в аеропорту "Шереметьєво".
- Згодом Навального засудили до 3,5 років ув'язнення. Водночас з урахуванням часу, який Навальний провів під домашнім арештом, у колонії звичайного режиму опозиціонерові доведеться пробувати 2 роки і 8 місяців.