Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты готовят новый пакет санкций. По словам политика, страна давала понять, что не будет сдерживать себя от реакций на действия России.

Заметьте США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – советник Байдена

Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем. Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования – будь то инцидент с Solar Winds или вмешательство в выборы, дело Навального,

– заявил Салливан.

Джо Байден после встречи с Владимиром Путиным заявил, что если Навальный умрет в колонии, это будет нести опустошительные последствия для России.

Дело Навального: главное