Таке рішення у "санітарній справі" ухвалив Преображенський суд Москви. Адвокати Навального вже заявили, що оскаржуватимуть вирок.

Раніше У Росії заблокували сайт Навального та його соратників

Навальному призначили випробувальний термін – 1 рік. При цьому, прокурори просили для нього жорсткіше покарання – рік умовно з втричі більшим випробувальним терміном.

Довідка. Брат Олексія Навального вже був засуджений до 3,5 років колонії в іншій справі – "Ів Роше". Він вийшов на волю у червні 2018 року.

Що варто знати про Олега Навального

Джерело: "Вікіпедія"

Молодший брат Олексій Навального. Навчався у фінансовій академії при російському уряді.

З 2008 по 2013 рік він працював на різних керівних посадах у "Пошті Росії", а також в її філіях.

Восени 2018 року написав книгу "Три з половиною. З арештантською повагою і братнім теплом".

"Санітарна справа" у Росії: що про неї відомо

У справі, яку відкрили на початку 2021 року, є 9 фігурантів. Серед них – Олег Навальний, Любов Соболь, Олег Степанов, Микола Ляскін, Анастасія Васильєва, Кіра Ярмиш, Дмитро Барановський, Марія Альохіна та Люся Штейн.

Слідчі звинуватили соратників Олексія Навального у закликах до протестів. Мовляв, так вони провокували людей порушувати карантинні норми. Саме тому справу називають "санітарною". Раніше суд на 1,5 роки обмежив свободу Соболь, й на рік – Ляскіну.