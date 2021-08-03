Соболь назвала вирок "несправедливим", заявивши, що у справі немає доказів її провини. Адвокати опозиціонерки будуть оскаржувати вирок аж до Європейського суду з прав людини​.

Читайте також У Росії заблокували сайт Навального та його соратників

Соратницю Навального засудили

Московський суд засудив Соболь до 1,5 року обмеження волі. Водночас прокуратура просила 2 роки.

Володимир Воронін повідомив, що його підзахисній тепер заборонено

брати участь в масових заходах,

виходити з дому з 22:00 до 6:00,

виїжджати за межі Москви та Московської області.

Натомість активістка повинна приходити в інспекцію тричі на місяць.

У чому визнали винною соратницю Навального

"Санітарну справу", за якою засудили Соболь, порушили відразу після протестів 23 січня в підтримку Навального. За версією слідства, заклики Соболь прийти на акцію сприяли поширенню коронавірусу.

Сама ж опозиціонерка заперечує свою провину. Вона зазначає, що слідство так і не знайшло жодної людини, яка прийшла на акцію і захворіла на COVID-19.

Крім того, Соболь у твіттері опублікувала відео, на якому її силою виводять із зали суду, де їй оголошували вирок.

Попередня справа проти Соболь: що відомо