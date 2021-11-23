Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор опубликовал соответствующий документ. В нем говорится, что Сухобокий не имеет права появляться в алтаре и в храме.

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Также, согласно документу, священнику запретили:

проповедовать от имени церкви;

носить иерейский крест;

давать благословение прихожанам.



Священнику запретили посещать храм / Фото из Фейсбука Сухобокого

По словам священника, когда он приехал в храм, чтобы причаститься, и ему сказали, что не могут больше пускать на территорию. Также попросили решать соответствующий вопрос с руководством.

Почему уволили Сухобокого

Священника уволили в октябре после публикации об Алексее Навальном. Мол, он готов пожать руку оппозиционера после присуждения оппозиционеру премии имени Андрея Сахарова.

Напомним! Навальному 20 октября Европарламент присудил премию Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Почти сразу к Сухобокому позвонили, сообщив, что им "заинтересовались". В ноябре мужчину отстранили от службы и отправили на так называемую "духовную реабилитацию". Как пояснили в указе епископа, священник якобы дал интервью антицерковным изданиям.



Публикация священника о Навальном / Скриншот из фейсбука

Судьба Навального: последние новости

Против Навального и его соратников в конце сентября 2021 года возбудили очередное уголовное дело "об экстремизме".

В октябре оппозиционер опубликовал свою психологическую характеристику из следственного изолятора.

Также Навального поставили на учет как террориста и экстремиста.

Полный текст публикации в Фейсбуке:

22 ноября 2021 епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, прикрываясь приходским советом нашего собора, официально запретил мне посещать (и причащаться) храм, клириком которого я являюсь.