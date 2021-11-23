Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор опубликовал соответствующий документ. В нем говорится, что Сухобокий не имеет права появляться в алтаре и в храме.

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Также, согласно документу, священнику запретили:

  • проповедовать от имени церкви;
  • носить иерейский крест;
  • давать благословение прихожанам.

Священник
Священнику запретили посещать храм / Фото из Фейсбука Сухобокого

По словам священника, когда он приехал в храм, чтобы причаститься, и ему сказали, что не могут больше пускать на территорию. Также попросили решать соответствующий вопрос с руководством.

Почему уволили Сухобокого

Священника уволили в октябре после публикации об Алексее Навальном. Мол, он готов пожать руку оппозиционера после присуждения оппозиционеру премии имени Андрея Сахарова.

Почти сразу к Сухобокому позвонили, сообщив, что им "заинтересовались". В ноябре мужчину отстранили от службы и отправили на так называемую "духовную реабилитацию". Как пояснили в указе епископа, священник якобы дал интервью антицерковным изданиям.

Публікація священника
Публикация священника о Навальном / Скриншот из фейсбука

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Полный текст публикации в Фейсбуке:

22 ноября 2021 епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, прикрываясь приходским советом нашего собора, официально запретил мне посещать (и причащаться) храм, клириком которого я являюсь.