Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор опубликовал соответствующий документ. В нем говорится, что Сухобокий не имеет права появляться в алтаре и в храме.
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Также, согласно документу, священнику запретили:
- проповедовать от имени церкви;
- носить иерейский крест;
- давать благословение прихожанам.
Священнику запретили посещать храм / Фото из Фейсбука Сухобокого
По словам священника, когда он приехал в храм, чтобы причаститься, и ему сказали, что не могут больше пускать на территорию. Также попросили решать соответствующий вопрос с руководством.
Почему уволили Сухобокого
Священника уволили в октябре после публикации об Алексее Навальном. Мол, он готов пожать руку оппозиционера после присуждения оппозиционеру премии имени Андрея Сахарова.
Почти сразу к Сухобокому позвонили, сообщив, что им "заинтересовались". В ноябре мужчину отстранили от службы и отправили на так называемую "духовную реабилитацию". Как пояснили в указе епископа, священник якобы дал интервью антицерковным изданиям.
Публикация священника о Навальном / Скриншот из фейсбука
Судьба Навального: последние новости
- Против Навального и его соратников в конце сентября 2021 года возбудили очередное уголовное дело "об экстремизме".
- В октябре оппозиционер опубликовал свою психологическую характеристику из следственного изолятора.
- Также Навального поставили на учет как террориста и экстремиста.
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