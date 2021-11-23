Єпископ Мелекеський та Чердаклінський Діодор опублікував відповідний документ. В ньому мовиться, що Сухобокий не має права з'являтися у вівтарі та в храмі.

Зверніть увагу У Росії затримали соратницю Навального за підозрою в "екстремізмі"

Також, згідно із документом, священнику заборонили:

проповідувати від імені церкви;

носити ієрейський хрест;

давати благословення парафіянам.



Священнику заборонили відвідувати храм / Фото з фейсбуку Сухобокого

За словами священника, коли він приїхав до храму, щоб причаститися, то йому сказали, що не можуть більше пускати на територію. Також попросили розв'язувати відповідне питання із керівництвом..

Чому звільнили Сухобокого

Священника звільнили в жовтні після публікації про Олексія Навального. Мовляв, він готовий потиснути руку опозиціонера після присудження опозиціонеру премії імені Андрія Сахарова.

Нагадаємо! Навальному 20 жовтня Європарламент присудив премію Андрія Сахарова "За свободу думки".

Майже одразу до Сухобокого зателефонували, повідомивши, що "ним зацікавились". В листопаді чоловіка відсторонили від служби і відправили на так звану "духовну реабілітацію". Як пояснили в указі єпископа, священник нібито дав інтерв'ю антицерковним виданням.



Публікація священника про Навального / Скриншот із фейсбуку

Доля Навального: останні новини

Проти Навального і його соратників наприкінці вересня 2021 року порушили чергову кримінальну справу "про екстремізм".

У жовтні опозиціонер опублікував свою психологічну характеристику зі слідчого ізолятора.

Також Навального поставили на облік як терориста і екстреміста.

Повний текст публікації у фейсбуці:

22 листопада 2021 року єпископ Мелекеський і Чердаклинський Діодор, прикриваючись парафіяльною радою нашого собору, офіційно заборонив мені відвідувати (і спілкуватися) храм, кліриком якого я є. Це взагалі, вибачте, що?