Соратницю російського опозиціонера Лілію Чанишеву затримали на 48 годин. Перед цим у її помешканні провели обшуки.

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У будинку Чанишевої вибили двері

Уранці 9 листопада правоохоронці з обшуками увірвалися до помешкання Чанишевої. Під час цього спецпризначенці навіть вибили вхідні двері.

З обшуками прийшли й до 11 інших активістів. За словами правозахисників, такі дії правоохоронців пов'язані з об'єднанням кримінальної справи проти Олексія Навального.

Раніше Лілія Чанишева очолювала штаб Навального в Уфі. За підозрою в статті про екстремізм соратниці опозиціонера загрожує від 6 до 10 років ув'язнення.

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