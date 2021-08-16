Речниця опозиціонера стала уже 4 засудженою. Загалом кількість обвинувачених у "санітарній справі" справі – 10 осіб.

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У чому звинувачують Кіру Ярмиш

Речницю Олексія Навального звинуватили у підбурюванні людей до участі в масових протестах, що порушувало санітарно-епідемічні норми.

Кіра Ярмиш, як й інші фігуранти справи, отримала термін у вигляді обмеження волі на 1,5 року. Коли вирок суду набере чинності, опозиціонерці буде заборонено виходити з дому в період з 22:00 до 6:00, брати участь у масових заходах та покидати межі Москви та Московської області.

До судового засідання Ярмиш перебувала під домашнім арештом. Однак 16 серпня разом з ухваленням вироку, суд також скасував запобіжний захід. Тобто речниця Навального наступні декілька днів буде вільною.

Напередодні цією ситуацією скористалася інша засуджена у цій справі соратниця опозиціонера Любов Соболь. У період між скасуванням домашнього арешту і введення в дію рішення суду вона вилетіла в Стамбул.

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