Звинувачення висунули у межах розслідування кримінальної справи створення відповідної організації. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

До теми ФБК Навального та блогера Хованського внесли до списку терористів та екстремістів Росії

Чого стосується нова справа проти Навального

За інформацією слідства, Навальний створив некомерційну організацію Фонд боротьби з корупцією й керував нею особисто та зі своїми соратниками, зокрема:

Іваном Ждановим;

Леонідом Волковим.

У російському слідчому комітеті зазначили, що Олексій Навальний та його соратники "поширювали в мережі заклики до росіян брати участь в акціях протесту в січні 2021 року". Відповідну кримінальну справу в Росії завели в кінці квітня 2021 року.

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