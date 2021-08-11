Обвинение выдвинули в рамках расследования уголовного дела о создании соответствующей организации. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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Чего касается новое дело против Навального

По информации следствия, Навальный создал некоммерческую организацию Фонд борьбы с коррупцией и руководил ею лично и со своими соратниками, в частности:

Иваном Ждановым;

Леонидом Волковым.

В российском следственном комитете отметили, что Алексей Навальный и его соратники "распространяли в сети призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года". Соответствующее уголовное дело в России завели в конце апреля 2021 года.

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