Інформація з'явилася 10 серпня на сайті Росфінмоніторингу. Внесення до відповідного реєстру означає, що у цих організацій будуть заблоковані банківські рахунки, а нові вони не зможуть відкривати.

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Сайт опозиціонера на території Росії вже заблокував Роскомнагляд. Доступ до нього обмежили через заклики до заворушень, поширення фейкової інформації та матеріалів міжнародних організацій, які є небажаними для режиму.

Довідка. ФБК та інші організації, пов'язані з опозиціонером Олексієм Навальним, 9 червня визнали "екстремістськими" за скаргою московської прокуратури. Розгляд справи відбувався у закритому режимі, оскільки деякі матеріали справи були засекречені.

Хованського внесли до списку екстремістів

Водночас відеоблогера та коміка Юрія Хованського внесли до реєстру російських фізичних осіб, причетних до тероризму та екстремізму. Відповідне оновлення також з'явилося на сайті Росфінмоніторингу.

Наразі Хованський перебуває в СІЗО у справі щодо виправдання тероризму. Справу проти блогера порушили через пісню про теракт на Дубровці у 2002 році, яку він виконав.

Слідство вважає, що пісня Хованського містила "ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму і його пропаганду". Російському блогеру загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю.