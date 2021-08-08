Перед вильотом у Туреччину Соболь розлучилася з чоловіком, з яким у неї була спільна дитина. З якою метою вона відправилася у Стамбул – поки що невідомо.

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Соболь може повторити долю Навального

Раніше суд заборонив російській опозиціонерці виходити з дому в період з 22:00 по 6:00, брати участь у масових заходах та покидати межі Москви. Окрім того Любов Соболь зобов'язали тричі на місяць приходити в інспекцію.

Її виліт у Стамбул порушив щонайменше 2 з 3 пунктів рішення суду, яке сама опозиціонерка вважає незаконним. Адже її звинуватили у сприянню поширення коронавірусу через організацію мітингів на підтримку Олексія Навального в січні 2021 року.

У свій час так само умовний термін отримав і лідер російської опозиції Навальний. Потім його затримали в аеропорту, коли він повертався з Берліна, де перебував на лікуванні після отруєння і йому замінили умовний термін на реальний.

Ситуація повторюється. Прокуратура має намір клопотати про ув'язнення Соболь.

Справи проти Любові Соболь