Крім того, проти інших соратників Навального – Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського і Рустема Мулюкова – порушили справу про "участь в екстремістській спільноті".

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Нова справа проти Навального

Слідчий комітет звинувачує опозиціонера Навального в тому, що він створив Фонд боротьби з корупцією, аби нібито

здійснювати екстремістську діяльність,

підривати суспільну безпеку і державну цілісність,

дискредитувати органи державної влади та їхню політику.

За версією правоохоронців, Навальний почав діяльність "екстремістської спільноти" не пізніше 2014 року. Тоді ж до нього приєдналися Волков і Жданов.

Відтоді "керівники та учасники екстремістської спільноти" начебто систематично проводили на території Росії неузгоджені публічні заходи, під час яких закликали до екстремістської та терористичної діяльності, вчиняли протиправні дії, які порушували права і свободи людини, а також перешкоджали громадському порядку та безпеці.

Навальному, який вже сидить у в'язниці, також інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" у мережі за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", ютуб-каналу та соцмереж.

Попередні дії влади Росії щодо Навального