У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб у Росії зазначили, що ФБК було ліквідовано 31 серпня.

Читайте також Навальний дав перше інтерв'ю з колонії: про що говорив

Що кажуть у Навального

Колишній директор ФБК Іван Жданов зазначив, що після ліквідації фонду написав листа на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченка. Просили виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента".

Що таке ФБК? "Фонд боротьби з корупцією" Навальний заснував у 2011 році. ФБК позиціонував себе як некомерційна організація, яка займається антикорупційними розслідуваннями.

Що цьому передувало

У червні Московський міський суд визнав ФБК, Фонд захисту прав громадян та регіональні штаби Навального екстремістськими організаціями.

Їм заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, брати участь у виборах та організовувати акції.

Навальний в своєму інстаграмі написав, що "коли корупція – основа державної влади, борці з корупцією – екстремісти". Рішення суду опозиціонер назвав "посміховиськом".

До слова, міжнародна спільнота підтримала опозиціонера. Наприклад, у США та Великій Британії засудили визнання ФБК екстремістським.

Зверніть увагу! Навальний після отруєння "Новачком" лікувався у Німеччині, але у січні 2021 повернувся до Росії. Після прибуття в один з аеропортів Москви політика затримали. У лютому 2021 року його засудили до 3,5 років ув'язнення.