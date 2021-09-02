У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб у Росії зазначили, що ФБК було ліквідовано 31 серпня.
Читайте також Навальний дав перше інтерв'ю з колонії: про що говорив
Що кажуть у Навального
Колишній директор ФБК Іван Жданов зазначив, що після ліквідації фонду написав листа на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченка. Просили виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента".
Що таке ФБК?"Фонд боротьби з корупцією" Навальний заснував у 2011 році. ФБК позиціонував себе як некомерційна організація, яка займається антикорупційними розслідуваннями.
Що цьому передувало
- У червні Московський міський суд визнав ФБК, Фонд захисту прав громадян та регіональні штаби Навального екстремістськими організаціями.
- Їм заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, брати участь у виборах та організовувати акції.
- Навальний в своєму інстаграмі написав, що "коли корупція – основа державної влади, борці з корупцією – екстремісти". Рішення суду опозиціонер назвав "посміховиськом".
- До слова, міжнародна спільнота підтримала опозиціонера. Наприклад, у США та Великій Британії засудили визнання ФБК екстремістським.