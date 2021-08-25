У розмові з журналістами The New York Times Навальний прокоментував можливість своєї смерті в російській в'язниці.

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Деталі розмови Навального з пресою

Я повинен оцінювати ймовірність своєї смерті в тюрмі. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50% – або вб'ють, або не вб'ють,

– заявив опозиціонер.

Він закликав не забувати, що справа пов'язана "з явно психічно нездоровою людиною, патологічним брехуном з маніями величі й переслідування – Путіним".

Політик розповів, що перебуває під постійним контролем, бо кожен його крок фіксує камера. "Моє життя – американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган за місяць, а сьогодні дають спокій. А потім знову ворог", – додав Навальний.

Також він посміявся з того, що російським спецслужбам не вдалося його вбити. "Господи, та вони навіть проєкт "вбиймо Навального" не змогли реалізувати при всіх своїх можливостях. Але, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", – зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Навального засудили не з політичних мотивів.

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