В Едином государственном реестре юридических лиц в России отметили, что ФБК был ликвидирован 31 августа.

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Что говорят у Навального

Бывший директор ФБК Иван Жданов отметил, что после ликвидации фонда написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Просили исключить организацию из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента".

Что такое ФБК? "Фонд борьбы с коррупцией" Навальный основал в 2011 году. ФБК позиционировал себя как некоммерческая организация, которая занимается антикоррупционными расследованиями.

Что этому предшествовало

В июне Московский городской суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы Навального экстремистскими организациями.

Им запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции.

Навальный в своем инстаграме написал, что "когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты". Решение суда оппозиционер назвал "посмешищем".

К слову, международное сообщество поддержало оппозиционера. Например, в США и Великобритании осудили признание ФБК экстремистским.

Обратите внимание! Навальный после отравления "Новичком" лечился в Германии, но в январе 2021 вернулся в Россию. По прибытии в один из аэропортов Москвы политика задержали. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам заключения.