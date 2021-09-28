Кроме того, против других соратников Навального – Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова – возбудили дело об "участии в экстремистском сообществе".

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Новое дело против Навального

Следственный комитет обвиняет оппозиционера Навального в том, что он создал Фонд борьбы с коррупцией, чтобы якобы

осуществлять экстремистскую деятельность,

подрывать общественную безопасность и государственную целостность,

дискредитировать органы государственной власти и их политику.

По версии правоохранителей, Навальный начал деятельность "экстремистского сообщества" не позднее 2014 года. Тогда же к нему присоединились Волков и Жданов.

С тех пор "руководители и участники экстремистского сообщества" якобы систематически проводили на территории России несогласованные публичные мероприятия, во время которых призывали к экстремистской и террористической деятельности, совершали противоправные действия, которые нарушали права и свободы человека, а также препятствовали общественному порядку и безопасности.

Навальному, который уже сидит в тюрьме, также инкриминируют "пропаганду преступной деятельности" в сети с помощью сайтов ФБК и "Штабы Навального", ютуб-канала и соцсетей.

Предварительные действия властей России в отношении Навального