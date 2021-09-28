Кроме того, против других соратников Навального – Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова – возбудили дело об "участии в экстремистском сообществе".
Читайте также В России ликвидировали "Фонд борьбы с коррупцией", который основал Навальный
Новое дело против Навального
Следственный комитет обвиняет оппозиционера Навального в том, что он создал Фонд борьбы с коррупцией, чтобы якобы
- осуществлять экстремистскую деятельность,
- подрывать общественную безопасность и государственную целостность,
- дискредитировать органы государственной власти и их политику.
По версии правоохранителей, Навальный начал деятельность "экстремистского сообщества" не позднее 2014 года. Тогда же к нему присоединились Волков и Жданов.
С тех пор "руководители и участники экстремистского сообщества" якобы систематически проводили на территории России несогласованные публичные мероприятия, во время которых призывали к экстремистской и террористической деятельности, совершали противоправные действия, которые нарушали права и свободы человека, а также препятствовали общественному порядку и безопасности.
Навальному, который уже сидит в тюрьме, также инкриминируют "пропаганду преступной деятельности" в сети с помощью сайтов ФБК и "Штабы Навального", ютуб-канала и соцсетей.
Предварительные действия властей России в отношении Навального
- В июне Московский городской суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы Навального экстремистскими организациями.
- Им запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции.
- После оппозиционер в своем инстаграме написал, что "когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты". Решение суда оппозиционер назвал "посмешищем".