Фото зі своєї облікової картки Навальний опублікував у соцмережах. Також він оприлюднив орієнтування, яке склали на нього в СІЗО "Матроська тиша", адже тоді опозиціонера охарактеризували, як "схильного до втечі".
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Навальному дали психологічну характеристику в СІЗО
Вміє коригувати свою поведінку в залежності від змін зовнішніх обставин, очікує підтримки і заступництва, уваги, потребує допомоги, йому властива природність, оскільки свої глобальні плани він не може реалізовувати один,
– мовиться у характеристиці опозиціонера.
Навальний характеристику оцінив і назвав її "геніально сформульованою".
"Спілкуйся. Будь природним, зрозумілим і щирим. Велике спасибі вам, тюремні психологи ФСВП", – прокоментував Навальний.
Облікова карта Навального / Фото з інстаграму Навального
З Навального зняли характеристику "схильного до втечі"
Зазначимо, що нещодавно з Навального зняли характеристику "схильного до втечі", проте на спецкомісії вирішили внести його в інший перелік – "екстремістів та терористів".
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Головне про ув'язнення Олексія Навального:
- Опозиціонера затримали одразу після повернення до Росії після лікування з Німеччини.
- Навального засудили у так званій справі "Ів Роше". За ґратами він має провести більше ніж 2 роки та 6 місяців.
- Наприкінці вересня проти опозиціонера відкрили ще одну кримінальну справу – за екстремізм.
Частина публікації Олексія Навального в інстаграмі:
Якщо я втечу з в'язниці, то ці фото будуть в кожному відділі поліції країни. Це "орієнтування" і "облікова картка" на злочинця. І хто б міг подумати, що найбільше в моєму житті політичне напуття буде написано саме там. Поруч з "особливими прикметами". Цитую "психологічну характеристику" (на фото 4 в каруселі):
"Розкутий, вільний в самоствердження, прагне до незалежності, вміє коригувати свою поведінку в залежності від змін зовнішніх обставин, очікує підтримки і покровительства, уваги, потребує допомоги, йому властива природність, оскільки свої глобальні плани він не може реалізовувати один, йому потрібні маси , а для того, щоб залучити людей на свою сторону, щоб переконати їх йти до заповітної мети, з ними треба говорити, спілкуватися, бути зрозумілим і щирим".
Адже це зовсім геніально сформульовано тюремними психологами. Ясні, чіткі вказівки.
Олексій Навальний, ти потребуєш допомоги.
Твої глобальні плани не вийде реалізовувати одному. А для того, щоб залучити людей на свою сторону, щоб переконати їх йти до заповітної мети, говори з ними. Спілкуйся. Будь природним, зрозумілим і щирим.