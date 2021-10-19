Фото зі своєї облікової картки Навальний опублікував у соцмережах. Також він оприлюднив орієнтування, яке склали на нього в СІЗО "Матроська тиша", адже тоді опозиціонера охарактеризували, як "схильного до втечі".

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Навальному дали психологічну характеристику в СІЗО

Вміє коригувати свою поведінку в залежності від змін зовнішніх обставин, очікує підтримки і заступництва, уваги, потребує допомоги, йому властива природність, оскільки свої глобальні плани він не може реалізовувати один,

– мовиться у характеристиці опозиціонера.

Навальний характеристику оцінив і назвав її "геніально сформульованою".

"Спілкуйся. Будь природним, зрозумілим і щирим. Велике спасибі вам, тюремні психологи ФСВП", – прокоментував Навальний.

Облікова карта Навального / Фото з інстаграму Навального

З Навального зняли характеристику "схильного до втечі"

Зазначимо, що нещодавно з Навального зняли характеристику "схильного до втечі", проте на спецкомісії вирішили внести його в інший перелік – "екстремістів та терористів".

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Головне про ув'язнення Олексія Навального:

Опозиціонера затримали одразу після повернення до Росії після лікування з Німеччини.

Навального засудили у так званій справі "Ів Роше". За ґратами він має провести більше ніж 2 роки та 6 місяців.

Наприкінці вересня проти опозиціонера відкрили ще одну кримінальну справу – за екстремізм.

Частина публікації Олексія Навального в інстаграмі:

Якщо я втечу з в'язниці, то ці фото будуть в кожному відділі поліції країни. Це "орієнтування" і "облікова картка" на злочинця. І хто б міг подумати, що найбільше в моєму житті політичне напуття буде написано саме там. Поруч з "особливими прикметами". Цитую "психологічну характеристику" (на фото 4 в каруселі):

"Розкутий, вільний в самоствердження, прагне до незалежності, вміє коригувати свою поведінку в залежності від змін зовнішніх обставин, очікує підтримки і покровительства, уваги, потребує допомоги, йому властива природність, оскільки свої глобальні плани він не може реалізовувати один, йому потрібні маси , а для того, щоб залучити людей на свою сторону, щоб переконати їх йти до заповітної мети, з ними треба говорити, спілкуватися, бути зрозумілим і щирим".

Адже це зовсім геніально сформульовано тюремними психологами. Ясні, чіткі вказівки.

Олексій Навальний, ти потребуєш допомоги.

Твої глобальні плани не вийде реалізовувати одному. А для того, щоб залучити людей на свою сторону, щоб переконати їх йти до заповітної мети, говори з ними. Спілкуйся. Будь природним, зрозумілим і щирим.